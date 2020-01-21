Türk Kızılay'dan Nizip Belediyesine ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türk Kızılay'dan Nizip Belediyesine ziyaret - Son Dakika

Türk Kızılay'dan Nizip Belediyesine ziyaret

6 saat önce

Türk Kızılay Gaziantep Şube Başkanı Nihat Yıldırım, Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı'yı ziyaret etti.

Türk Kızılay'dan Nizip Belediyesine ziyaret, System.String[]

Türk Kızılay Gaziantep Şube Başkanı Nihat Yıldırım, Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı'yı ziyaret etti.

Türk Kızılay Gaziantep Şube Başkanı Yıldırım ve beraberindekiler Belediye Başkanı Sarı'yı makamında ziyaret ederek, ilçede yapılacak projeler hakkında görüş alış verişinde bulundu.

Yapılan ziyaretten duyulan memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Türk Kızılay'ının toplumdaki yeri ve öneminin büyük olduğunu söyledi.

Kızılay ile birlikte yapılacak çok işlerinin olduğunu ifade eden Başkan Sarı, "Türk Kızılay'ın çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Kızılay gerek yurt içinde gerekse dünyanın dört bir yanında mazlumlara el uzatan önemli bir yardım kuruluşumuzdur. Bu anlamda vatandaşlarımızın Kızılay'a destek vermesi önemli. İlçemizdeki kan bağışçı sayıları bizleri mutlu ediyor. İnşallah bu desteğin artmasını ümit ediyorum." dedi.

Yıldırım ise, Nizip Belediyesi ile Türk Kızılay arasında ortaklaşa gerçekleştirilen çalışmalardan dolayı Belediye Başkanı Sarı'ya teşekkür etti.

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Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 03:18 Kaynak: AA
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