Türk Kızılay'dan öğrencilere kışlık kıyafet yardımı - Son Dakika

Türk Kızılay Akçakoca Şubesi ilçedeki orta okullarda ihtiyaç sahibi öğrencilere kışlık elbise yardımı yaptı.

İlçede bulunan 10 orta okula yardım planlaması yapan Türk Kızılay Akçakoca Şubesi, ihtiyaç sahibi öğrencilere kışlık elbise yardımında bulundu.

Türk Kızılay Akçakoca Şube Başkanı Özkan Öztürk, AA muhabirine, bin öğrenciye yardım yapmayı planladıklarını söyledi.

"Bu sene her okuldan 50 öğrenciye yardım etme planlaması yaptık"

Geçen sene koronavirüs sebebiyle her öğrenciye ulaşamadıklarını ifade eden Öztürk, "Geçen sene her okuldan 25 öğrenciye yardım hedefimiz vardı ama hepsine ulaşamamıştık. Bu sene ise her okuldan hedefimizi 50 öğrenciye çıkardık. Öğrencilerimize destek vermek amacıyla başladık. Sel bölgesi olmasından dolayı Uğurlu Köyü Orta Okuluna da yardım götüreceğiz." diye konuştu.

Öztürk ayrıca öğrencilerin mahcup hissetmemesi için verilen yardımların okullardan velileri tarafından alınacağını sözlerine ekledi.