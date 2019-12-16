Türk Kızılay'dan öğrencilere kitap desteği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türk Kızılay'dan öğrencilere kitap desteği - Son Dakika

Türk Kızılay'dan öğrencilere kitap desteği

6 saat önce

Türk Kızılay Siirt Şubesi tarafından lisede okuyan öğrencilere kitap desteğinde bulundu.

Türk Kızılay'dan öğrencilere kitap desteği, System.String[]

Türk Kızılay Siirt Şubesi tarafından lisede okuyan öğrencilere kitap desteğinde bulundu.

Türk Kızılay Siirt Şubesi yönetim kurulu üyesi Şener Tanık, Siirt Türk Telekom Fen Lisesini ziyaret ederek burada okuyan 240 öğrenciye üniversiteye hazırlık kitabı desteği sundu.

Tanık, yaptığı açıklamada, Türk Kızılay'ın her alanda olduğu gibi öğrencilerin eğitimine de katkı sunmaya gayret ettiğini söyledi.

Eğitimin öneminin farkında olduklarını dile getiren Tanık, "Bizler de Türk Kızılay olarak öğrencilerimizin eğitimlerine katkı sunmak ve üniversite sınavlarına hazırlanırken daha çok kaynağa ulaşmasını sağlamak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. İnşallah geleceğimiz olan öğrencilerimizi gelecek yıllarda ülkemizin yönetilmesinde söz sahibi olan yetişkinler olarak göreceğiz." dedi.

Okul müdürü İdris Yolbaş da Türk Kızılay Siirt Şubesi yetkililerine desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Kızılay, Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 11:50 Kaynak: AA
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