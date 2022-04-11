Türk Kızılay'dan Pakistan'da 380 aileye gıda yardımı - Son Dakika

Türk Kızılay, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da ihtiyaç sahibi 380 aileye gıda paketi yardımında bulundu.
Pakistan Kızılayı'nın H-8 bölgesindeki yerleşkesinde gerçekleştirilen dağıtıma, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul, Pakistan Kızılayı Genel Başkanı Ebrarul Hak, Türk Kızılay Pakistan Delegasyon Başkanı İbrahim Carlos Camilo ve yetkililer katıldı.
Camilo, AA muhabirine, ihtiyaç sahibi 380 aileye toplamda 14 tonu bulan gıda paketi yardımında bulunduklarını söyledi.
Kaynak: AA
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