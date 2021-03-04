Türk Kızılay'dan, Pakistan'da Dünya Yetimler Haftası kutlaması - Son Dakika

Türk Kızılay'dan, Pakistan'da Dünya Yetimler Haftası kutlaması

04.03.2021 18:23
Türk Kızılay'dan, Pakistan'da Dünya Yetimler Haftası kutlaması, System.String[]

Türk Kızılay Pakistan Delegasyon Başkanlığı ve Pakistan Kızılayı iş birliğiyle 1-7 Mart Dünya Yetimler Haftası etkinliği düzenlendi.

Türk Kızılay Pakistan Delegasyon Başkanlığı ve Pakistan Kızılayı iş birliğiyle 1-7 Mart Dünya Yetimler Haftası etkinliği düzenlendi.

Başkent İslamabad'daki Pakistan Kızılayı Genel Merkezinde yapılan etkinliğe, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul'un eşi Zlatomira Yurdakul, Pakistan Kızılayı Genel Başkanı Ebrarul Hak, Türk Kızılay Pakistan Delegasyon Başkanı İbrahim Carlos Camilo ile ülkedeki farklı yetimhanelerde kalan 50 yetim katıldı.

Etkinlikte konuşma yapan Zlatomira Yurdakul, dünyada milyonlarca çocuğun savaş, kıtlık, sürgün, salgın hastalıklar ya da fakirlik nedeniyle yetim kaldığını belirterek, "Her yılın bu haftası yetimlere adandı. Bu özel haftada birçok insan onlara dikkat çekmek ve yetimlere destek vermek için aktif olarak çalışıyor." diye konuştu.

Yurdakul, Türk Kızılay'ın birçok ülkede 385 bin yetime destek olduğunu vurguladı.

Pakistan'da 4,5 milyon yetim bulunuyor

Pakistan Kızılayı Genel Başkanı Hak da Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) verilerine göre, ülkede çeşitli nedenlerle yetim kalan 4,5 milyon çocuğun bulunduğuna dikkati çekerek, "Bu çocuklar suç örgütlerinin eline düşüp toplum zararına işlerde kullanılıyor. O yüzden yetimlerin korunması, toplumumuzun korunması için de önemli." dedi.

Ülke genelindeki yetimhanelerde kalan çocukların başta savunma sporları olmak üzere çeşitli aktivitelere yönlendirildiğini anlatan Hak, "Sporla uğraşmak onlar için sadece bedensel bir aktivite değil aynı zamanda gündelik hayatta yaşadıkları psikolojik sorunlardan da kurtulmak için bir fırsat." şeklinde konuştu.

Hak, Türkiye ile Pakistan arasındaki ortak kültürel ve dini değerlere işaret ederek, "Yetimlerle ilgilenmek de bizi bir araya getiriyor ve insanlığa katkı sunmamızı sağlıyor." ifadesini kullandı.

Etkinlikle ilgili AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Türk Kızılay Pakistan Delegasyon Başkanı Camilo, 1-7 Mart arasında düzenlenen Dünya Yetimler Haftası etkinlikleriyle bu konuda farkındalık oluşturmak ve destek sağlamayı amaçladıklarını belirterek, "Onlara yalnız olmadıklarını ve toplumun bir parçası olduklarını hatırlatmayı hedefliyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından etkinliğe katılan çocuklara Türk Kızılay tarafından içinde kırtasiye eşyaları ve yiyeceklerin bulunduğu hediye paketleri dağıtıldı.

Etkinliğe katılan çocuklar da eğitim aldıkları Tekvando alanında gösteri sundu.

Pakistan, Kızılay, Mart, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Kızılay'dan, Pakistan'da Dünya Yetimler Haftası kutlaması - Son Dakika


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