Türk Kızılay'dan plazma bağışı filmi - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleye hem sosyal hem de tıbbi alanda destek veren Türk Kızılay, plazma bağışı konusunda duyarlılığı artırmak için iyileşen Kovid-19 hastalarına yönelik tanıtım filmi hazırladı.

Türk Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, filmde "İnsan insana muhtaç" diyerek çağrıda bulunuldu.

Koronavirüs salgınıyla mücadelede, iyileşmiş hastalardan alınan immün plazmalarla kritik durumda olan hastaların tedavisine destek veriliyor.

Kızılay tarafından toplanan ve hastalara ulaştırılan plazmalar, ağır durumdaki vakaların tedavilerinde umut olmaya devam ediyor.

Plazma bağışı konusundaki duyarlılığı artırmak isteyen Kızılay, hazırladığı tanıtım filminde tedavi gören hastalara umut olacak iyileşen koronavirüs hastalarına seslendi.

Sosyal medyada paylaşılan ve büyük ilgi gören videoda plazma bağışlarının insanların hayatları için ne kadar değerli olduğu anlatılıyor.

Her bağışçı bir kahraman

Muhyiddin Abdal'ın "İnsan insan derler idi, insan nedir şimdi bildim; can can deyu söylerlerdi ben can nedir şimdi bildim" dizeleriyle iyileşen hastalara seslenilen videoda her bağışçının hayatlar kurtaracak bir kahraman olduğu vurgulanıyor.

Filmde, "İnsan insana muhtaç dedin, canından can, kanından kan verdin, şimdi sıra mücadeleyi kazanan diğer hastalarımızda. Plazma bağışlayın, Kızılay olarak hastanelere ve Sağlık Bakanlığına ulaştıralım. Bu zorlu günün sonunda plazma bağışınla insanlık kazanacak." ifadelerine yer veriliyor.

Film, Sağlık Bakanlığı ve Türk Kızılay'ın ortak logolarıyla ilerleyen günlerde televizyonlardan da kamu spotu olarak yayınlanacak.

İyileşen 1 kişi, 6 hastayı kurtarabilir

Koronavirüsü yenen kişilerin iyileştikten 14 gün sonra verdiği immün plazmalar, hastalıkla mücadele eden insanların umudu oldu.

Bağışçıların haftada bir, toplam 3 seferde bağışlayacakları plazmalar 6 koronavirüs hastasının hayata tutunmasını sağlayabiliyor.

Plazma bağışlayacak iyileşen Kovid-19 hastaları süreçle ilgili tüm detaylara "http://kanver.org/plazma" adresinden ulaşabilir.