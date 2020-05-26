Türk Kızılay'dan polis ekiplerine maske ve dezenfektan dağıtımı - Son Dakika

Türk Kızılay Kırıkkale Şubesi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında görev yapan polislere dezenfektan ve maske dağıtımı gerçekleştirdi.

Türk Kızılay Kırıkkale Şube Başkanı Mustafa İşler, yaptığı açıklamada, salgın nedeni ile sokağa çıkma kısıtlamasının sürdüğü bu günlerde vatandaşlar için gece gündüz görev yapan polisleri unutmadıklarını belirtti.

Onların da sağlığını düşünerek virüsten korunmaları için dezenfektan ve maske dağıtımı gerçekleştirdiklerini aktaran İşler, dertlerin paylaştıkça biteceğini kaydetti.