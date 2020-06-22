Türk Kızılay'dan Rasulayn'a "Sevgi Mağazası" - Son Dakika

Türk Kızılay, daha önce Suriye'nin kuzeyindeki, İdlib, Afrin, Azez, Bab, Cerablus ve Tel Abyad bölgelerinde toplam 7 "Sevgi Mağazası" açmıştı.

Tespit edilen ihtiyaç sahiplerinden günde 150-200'i ücretsiz olarak mağazadan yararlanacak.

Şanlıurfa Valisi Erin ve Türk Kızılay Genel Başkan Vekili Tan, ihtiyaç sahiplerini mağazada yer alan elbiselerden seçerek giydirdi.

Açılışa Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve yardımcıları, Türk Kızılay Genel Başkan Vekili Ercan Tan, Suriye İnsani Yardım Koordinatörü Fatih Kökcan ve bölgenin ileri gelenleri katıldı.

Türk Kızılay, Suriye'de Barış Pınarı Harekatı'yla terörden arındırılan Rasulayn ilçesinde ihtiyaç sahiplerine ücretsiz kıyafet dağıtımı yapacak mağazanın açılışını yaptı.

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