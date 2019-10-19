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Türk Kızılay'dan Resulayn'a insani yardım

15 dakika önce

Türk Kızılay, Tel-Abyad'da gıda, hijyen malzemesi ve 25 ton un dağıtmasının ardından şimdi de Resulayn'da yardım malzemesi dağıttı.

Türk Kızılay'dan Resulayn'a insani yardım, System.String[]

Türk Kızılay, Tel-Abyad'da gıda, hijyen malzemesi ve 25 ton un dağıtmasının ardından şimdi de Resulayn'da yardım malzemesi dağıttı.

Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Tel-Abyad'da geçtiğimiz günlerde gıda ve hijyen malzemesi dağıtan, fırınların ekmek üretebilmesi için 25 ton un götüren Türk Kızılay, bu defa Resulayn'da yardım malzemesi dağıttı. Ceylanpınar ilçesinin karşısında yer alan Resulayn şehrinde yapılan ilk dağıtımda yaklaşık 2 bin kişiye ulaşılırken gıda malzemesi ve hijyen malzemesi dolu koliler ile ekmek yardımı yapılan terör mağdurlarına bundan sonra da yardım malzemeleri ulaştırılmaya devam edecek. Kızılay, terörden temizlenen diğer bölgelere yönelik de yardım planlamaları yapıyor.

(Muhammet Mücahit Dereli/İHA)

Barış Pınarı Harekatı, Resulayn, Kızılay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 12:00 Kaynak: İHA
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