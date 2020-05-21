Türk Kızılay'dan sağlık çalışanlarına destek - Son Dakika

Türk Kızılay'dan sağlık çalışanlarına destek

Mardin'de Türk Kızılay, Mardin Devlet Hastanesinde görev yapan sağlık çalışanlarının kullanımı için kişisel koruyucu ekipman desteğinde bulundu.

Türk Kızılay'dan sağlık çalışanlarına destek, System.String[]

Mardin'de Türk Kızılay, Mardin Devlet Hastanesinde görev yapan sağlık çalışanlarının kullanımı için kişisel koruyucu ekipman desteğinde bulundu.

Türk Kızılay Artuklu Şubesi, koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında hastanede görev yapan sağlık çalışanlarına yardım eli uzattı.

Hastane bahçesinde Hastane Müdürü Cebrail Kösen'e koruyucu ekipmanları teslim eden Türk Kızılay Artuklu Şube Başkan Vekili Şeyhmus Arı, Mardin Devlet Hastanesine hijyen kiti, terlik ve pijama takımları teslim ettiklerini söyledi.

Türk Kızılay olarak bu mutlu gururu yaşadıklarını kaydeden Arı, "Rabbim ülkemizi ve dünyamızı bu virüs belasından kurtarsın. Bir daha böyle pandemi süreci ile imtihan etmesin. Sağlıkçılarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz, hayatları pahasına mücadele ettiler. Her şekilde tedavi sürecinde en ön saflarda. Bu süreçte vefat eden sağlıkçılarımıza Allah'tan rahmet diler, hasta olanlara da acil şifalar dileriz." dedi.

Kızılay, Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.05.2020 02:56 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Kızılay'dan sağlık çalışanlarına destek - Son Dakika

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