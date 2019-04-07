Son Dakika Haberleri: Türk Kızılay'dan Şehit Çelik'in Kabrine Ziyaret

Türk Kızılay'dan Şehit Çelik'in Kabrine Ziyaret

44 dakika önce

Türk Kızılay Akçakoca Şubesi gönüllüleri, Suriye'deki Fırat Kalkanı operasyonunda şehit olan uzman çavuş Ercan Çelik'in kabrini ziyaret etti.

Türk Kızılay'dan Şehit Çelik'in Kabrine Ziyaret, System.String[]
Türk Kızılay Akçakoca Şubesi gönüllüleri, Suriye'deki Fırat Kalkanı operasyonunda şehit olan uzman çavuş Ercan Çelik'in kabrini ziyaret etti.

Türk Kızılay Akçakoca Şube Başkanı Öztürk ve Türk Kızılay gönüllüleri, şehidin Ayazlı Mahallesi'nde bulunan kabrinde dua etti.

Şube Başkanı Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehidin kabrini ziyaret ettiklerini belirterek, "Suriye'nin Türkiye sınırındaki Cerablus bölgesinde sürdürülen Fırat Kalkanı harekatında, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG üyelerince yapılan saldırıda şehit olan uzman çavuş Ercan Çelik'in kabrini ziyaret ettik. Kabrinde dualar okuduk. Ayrıca gönüllü üyelerimizle birlikte Kur'an-ı Kerim okuyarak ziyaretimizi sonlandırdık." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 02:45 Kaynak: AA

Ercan Çelik, Kızılay, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dirar'ın Menajerinden Ücret Açıklaması: Maaşı Almak İçin Uzun Süre Bekledik Hatay Sınırında Nöbet Tutan Bir Askerimiz, Şehit Oldu Ahmet Türk'ü Kızdıran Olay: Bu Ne Telaş, Bu Ne Aymazlık Son Dakika! AK Parti'den Seçimlerle İlgili Yeni Açıklama: 38 İlçede Tüm Oylar Sayılsın
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.4.2019 15:29:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türk Kızılay'dan Şehit Çelik'in Kabrine Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]