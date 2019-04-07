Türk Kızılay'dan Şehit Çelik'in Kabrine Ziyaret
44 dakika önce
Türk Kızılay Akçakoca Şubesi gönüllüleri, Suriye'deki Fırat Kalkanı operasyonunda şehit olan uzman çavuş Ercan Çelik'in kabrini ziyaret etti.
Türk Kızılay Akçakoca
Şubesi gönüllüleri, Suriye
'deki Fırat
Kalkanı operasyonunda şehit olan uzman çavuş Ercan Çelik
'in kabrini ziyaret etti.
Türk Kızılay Akçakoca Şube Başkanı Öztürk ve Türk Kızılay gönüllüleri, şehidin Ayazlı Mahallesi'nde bulunan kabrinde dua etti.
Şube Başkanı Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehidin kabrini ziyaret ettiklerini belirterek, "Suriye'nin Türkiye
sınırındaki Cerablus
bölgesinde sürdürülen Fırat Kalkanı harekatında, terör örgütü PKK
'nın Suriye'deki uzantısı YPG üyelerince yapılan saldırıda şehit olan uzman çavuş Ercan Çelik'in kabrini ziyaret ettik. Kabrinde dualar okuduk. Ayrıca gönüllü üyelerimizle birlikte Kur'an-ı Kerim okuyarak ziyaretimizi sonlandırdık." ifadesini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 02:45 Kaynak: AA
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