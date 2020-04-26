Türk Kızılay'dan su ve ekmek ikramı - Son Dakika

Türk Kızılay Nusaybin Şubesi, vatandaşa ekmek ve su ikramında bulundu.



Kovid-19 tedbirleri nedeniyle bu yıl iftar çadırları kurulamaması üzerine Türk Kızılay Nusaybin Şubesi harekete geçti.

Sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği ilçede Kızılay gönüllüleri, belirlenen mahallelerde ev ev dolaşarak vatandaşlara ekmek ve su ikramında bulundu.



Kızılay Şube Başkanı İlamettin Ay, iftar çadırlarının bu yıl Kovid-19 nedeniyle kurulamadığını hatırlatarak, "Biz de Kızılay olarak bu dayanışmamızın kesintiye uğramamasını istiyoruz. Şube yöneticilerimiz ve gönüllülerimizle birlikte vatandaşlarımıza iftar öncesi su ve ekmek ikramında bulunduk." dedi.