Türk Kızılay'dan Sudan'daki ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı - Son Dakika

Türk Kızılay, Sudan'ın başkenti Hartum'un çeşitli semtlerindeki ihtiyaç sahibi ailelere gıda malzemesi dağıttı.

Dağıtım faaliyetine katılan Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sudan'da gerek Kızılay gerekse diğer kurumlarımız ve STK'larımızın katkılarıyla neredeyse her gün bir yardım faaliyetimiz oluyor. Buradan Türkiye'deki STK'larımıza tekrar çağrı yapmak istiyorum. Hem yardım hem mesleki eğitimleri çok önemsiyoruz. Bu alana ağırlık vermelerini, tecrübelerini buradaki STK'larla paylaşmalarını temenni ediyoruz." dedi.

Hartum'da 350 aileye gıda kolisi dağıttıklarını belirten Türk Kızılay Sudan Delegasyon Başkanı Serdar Yılmaz, "Batı Darfur eyaletinin Cineyne kentindeki kabile çatışmalarında mağdur olanlar ve daha önceki sellerde evlerini kaybeden ailelere yardımlarımız devam etmektedir." şeklinde konuştu.

Yılmaz, yakında, Etiyopya'daki çatışmalardan Sudan'a kaçan sığınmacılara yönelik gıda paketi dağıtımı planladıklarını kaydetti.