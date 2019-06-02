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Türk Kızılay'dan Taksim Meydanı'nda iftar

33 dakika önce

Türk Kızılay Beyoğlu Şube Başkanlığı'nca Taksim Meydanı'nda iftar programı düzenlendi.

Türk Kızılay'dan Taksim Meydanı'nda iftar, System.String[]
Türk Kızılay Beyoğlu Şube Başkanlığı'nca Taksim Meydanı'nda iftar programı düzenlendi.
Şehit yakınları ve gaziler ile ailelerinin de katıldığı iftar programına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. İftar öncesi Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, ilahiler seslendirildi.
Türk Kızılay Beyoğlu Şube Balkanı Ömer Akçağıl, burada yaptığı konuşmada, davetlilere katılımlarından dolayı teşekkür ederek, "İstedik ki gönül sofrasında buluşalım. Üyelerimizle, gönüllülerimizle, şehit ve gazi yakınlarımızla beraber güç oluşturmak istedik. Aldığımız bu güçle yolumuza devam edeceğiz." dedi.
İftara, Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da katıldı.
Program sonunda Kızılay'a kan bağışı çağrısında bulunuldu.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 10:01 Kaynak: AA
Beyoğlu, Taksim, Kızılay, Güncel
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