Son Dakika Haberleri: - Türk Kızılay'dan Tel Abyad'a Mobil Klinik Hizmeti- Tel Abyad Halkının Yaraları Sarılıyor
Son Dakika Güncel - Türk Kızılay'dan Tel Abyad'a Mobil Klinik Hizmeti- Tel Abyad Halkının Yaraları Sarılıyor

- Türk Kızılay'dan Tel Abyad'a Mobil Klinik Hizmeti- Tel Abyad Halkının Yaraları Sarılıyor

26 dakika önce

- Türk Kızılay'dan Tel Abyad'da mobil klinik hizmeti Tel Abyad halkının yaraları sarılıyorTEL ABYAD - Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörden arındırdığı Tel Abyad'da Türk Kızılayının açtığı mobil klinikte, başta çocuklar olmak üzere herkese muayene hizmeti veriliyor.

- Türk Kızılay'dan Tel Abyad'da mobil klinik hizmeti

Tel Abyad halkının yaraları sarılıyor

TEL ABYAD - Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörden arındırdığı Tel Abyad'da Türk Kızılayının açtığı mobil klinikte, başta çocuklar olmak üzere herkese muayene hizmeti veriliyor.

Mehmetçiğin şefkat eli Tel Abyad'daki Suriyelilere uzandı. Tel Abyad'da açılan TSK Mobil Kliniğinde, başta çocuklar olmak üzere herkese muayene hizmeti veriliyor. Türk Kızılay Mobil Kliniğinde, dahiliyeden, çocuk hastalıklarına bir çok alanda hizmet veriliyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Mehmetçiğin şefkat eli Tel Abyad'daki Suriyeli kardeşlerimize de uzandı. Tel Abyad'da açılan TSK Mobil Kliniğinde, başta çocuklar olmak üzere herkese muayene hizmeti veriliyor"

- Türk Kızılay'dan Tel Abyad'a Mobil Klinik Hizmeti- Tel Abyad Halkının Yaraları Sarılıyor

Telabyad, Kızılay, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 02:52 Kaynak: İHA
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