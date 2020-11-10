Türk Kızılay'dan yangından zarar gören ailelere yardım - Son Dakika

Türk Kızılay'dan yangından zarar gören ailelere yardım

10.11.2020 15:01
Türk Kızılay'dan yangından zarar gören ailelere yardım, System.String[]

Türk Kızılay Kastamonu Şubesi, köyde çıkan 10 ev ile caminin zarar gördüğü yangından etkilenen vatandaşlara kıyafet yardımında bulunuldu.

Türk Kızılay Kastamonu Şubesi, köyde çıkan 10 ev ile caminin zarar gördüğü yangından etkilenen vatandaşlara kıyafet yardımında bulunuldu.

Kastamonu merkeze bağlı 14 haneli Tepeharman köyü Merkez Mahallesi'nde hafta sonu çıkan 10 ev ile bir camiye sıçrayan yangında evleri zarar gören vatandaşlar için Türk Kızılay'ın yardımları sürüyor.

Türk Kızılay Kastamonu Şube Başkanı Sabit Tavil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üzücü bir olayla karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

Kızılay olarak ihtiyaç sahiplerinin her zaman yanında olduklarını belirten Tavil, "Son yangında ne yazık ki 26 kişi evsiz kaldı. Kızılay olarak bölgeye giderek yangınzedelerin ihtiyaçlarını karşılama noktasında üzerimize düşeni yaptık. Üç öğün sıcak yemek ve diğer ihtiyaçları konusunda Kızılay ihtiyaç sahiplerinin yanında oldu." dedi.

Yangınan zarar gören vatandaşların evlerinden hiçbir şey almadan çıktığını hatırlatan Tavil, "Akşam saatlerinde ve bir anda büyüyen bir yangın olduğu için insanlar neredeyse çoraplarını bile giymeden dışarı çıkmışlar. Mevsim dolayısıyla hava şartlarının zorluğu ortada. Biz de kışlık kıyafet noktasında yardımda bulunduk. 26 kişiye kışlık mont, bot, pantolon ve kıyafet verildi. Anne ve çocukların ihtiyaçları karşılandı. 1,5 yaşında ve 8-10 yaşlarında çocuklar vardı. Hepsinin ihtiyaçları karşılandı." diye konuştu.

Köyde yaşayan gençlerden birinin üniversite sınavına hazırlandığını aktaran Tavil, "O kardeşimize de üniversite hazırlık kitapları hediye ettik." ifadesinde bulundu.

Üniversite, Kastamonu, Kızılay, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Kızılay'dan yangından zarar gören ailelere yardım - Son Dakika


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