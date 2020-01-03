Türk Kızılay'dan yardım kampanyası - Son Dakika
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Türk Kızılay'dan yardım kampanyası

6 saat önce

Türk Kızılay Osmangazi Şubesi ilçedeki ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere gıda paketi toplama kampanyası başlattı.

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Türk Kızılay Osmangazi Şubesi ilçedeki ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere gıda paketi toplama kampanyası başlattı.

"Bir Gıda Kolisi Bağışlayarak Sen de Bir Sofra Kur" sloganıyla ocak ayı boyunca toplanacak temel gıda malzemeleri dernek tarafından ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacak.

Kampanyanın tanıtım toplantısından konuşan Şube Başkanı Halil Atalay, 100 lira bedelle bir gıda paketi bağışlanabileceğini söyledi.

Ailelerin acil ihtiyacı olan ve içinde 15 çeşit temel gıda malzemesinin yer aldığını örnek bir gıda paketi hazıladıklarını anlatan Atalay, "Hayrını, sadakasını, zekatını bizler vasıtası ile fakir fukaraya ulaştırmak isteyenlere buradan duyuru yapıyoruz. Yapmış olduğumuz yardımların miktarını artırmak ve daha çok kişiye ulaşıp onların ihtiyaçlarını karşılamak istiyoruz." diye konuştu.

Osmangazi, Kızılay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 11:36 Kaynak: AA
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