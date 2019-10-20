Son Dakika Haberleri: Türk Kızılay'dan Yemen'de yerinden edilenlere gıda yardımı
Son Dakika Güncel Türk Kızılay'dan Yemen'de yerinden edilenlere gıda yardımı

Türk Kızılay'dan Yemen'de yerinden edilenlere gıda yardımı

35 dakika önce

Türk Kızılay, Yemen'in güneyindeki Aden kentinde yerinden edilenlere 300 gıda paketi dağıttı.

Türk Kızılay'dan Yemen'de yerinden edilenlere gıda yardımı, System.String[]

Türk Kızılay, Yemen'in güneyindeki Aden kentinde yerinden edilenlere 300 gıda paketi dağıttı.

Tük Kızılay Yemen temsilciliği tarafından, Hudeyde ve Taiz kentlerinden ülkenin geçici başkenti Aden'e göç edenler, yoksul aileler ve özel ihtiyaç sahiplerine yardım dağıtıldı.

Yardım faaliyetlerine katılan Türk Kızılay Yemen temsilcisi Mustafa Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yemen Kızılayı iş birliğiyle dağıtılan 300 gıda paketinin, ülke genelinde 5 bin gıda paketi dağıtım planının bir parçası olduğunu söyledi.

Aydın, "Türk Kızılay, Yemen'in tüm vilayetlerinde savaşın açtığı yaraları dindirmek için çok yönlü insani destek sağlamaya çalışıyor." dedi.

Yardımların devam edeceğini belirten Aydın, dün Marib kentindeki ihtiyaç sahibi ailelere Kızılay tarafından 900 gıda paketi dağıtıldığını hatırlattı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen; açlık, kolera, çatışma ve hava saldırıları nedeniyle bedelini sivillerin ödediği büyük bir insanlık dramına sahne oluyor.

Kızılay, Aydın, Yemen, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 09:26 Kaynak: AA
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