Son Dakika Haberleri: Türk Kızılay'dan Yemen'e Gıda Yardımı

Türk Kızılay'dan Yemen'e Gıda Yardımı

49 dakika önce

Türk Kızılay, Yemen'in Marib ilindeki sığınmacılara ve Kur'anı Kerim hafızlarına 285 gıda kolisi dağıttı.

Türk Kızılay'dan Yemen'e Gıda Yardımı, System.String[]
Türk Kızılay, Yemen'in Marib ilindeki sığınmacılara ve Kur'anı Kerim hafızlarına 285 gıda kolisi dağıttı.

Kızılay, İsticabe Yardım Derneği'yle iş birliği içerisinde Marib ilinin sığınmacılara 285 gıda kolisi yardımı yaptı.

Yardım kolileri, Kızılay Heyeti Başkanı Mustafa Aydın'ın da hazır bulunduğu Ravda ve el-Kemb kamplarındaki sığınmacılara dağıtıldı.

Kızılay Mali İşlerinden sorumlusu Murad Kaya, AA muhabirine, Kızılay yardımlarının Sana, Hudeyde, Taiz, Hacce, Sade ve Rime kentlerinde süren çatışmalardan kaçarak Marib ve Cevf kentlerine gelen sığınmacılara dağıtılmaya devam edildiğini söyledi.

Yardımların 5 gündür dağıtıldığına dikkati çeken Kaya, sığınmacı ve Kuran Kerim hafızlarına toplam 8 bin koli gıda yardım dağıtılacağını dile getirdi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülke açlık, kolera, çatışma ve hava saldırıları sonucunda bedelini sivillerin ödediği büyük bir insanlık dramına sahne oluyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 04:31 Kaynak: AA

Marib, Yemen, Kızılay, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TMSF, Uzan Grubu'nun El Konulan Adabank'ını Sattı Başakşehir Kulübüne Destek Verecek mi? İşte İmamoğlu'nun Yanıtı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya Açıklaması: Adını Ayasofya Cami Yaparak Müze Sıfatından Çıkarabiliriz Denizli'deki Tarihi Okul Alev Alev Yandı!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.3.2019 05:20:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türk Kızılay'dan Yemen'e Gıda Yardımı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]