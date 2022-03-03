Türk Kızılay'dan yeni doğan bebeklere "Sevgi bohçası" - Son Dakika

Şırnak'ta Türk Kızılay Şubesi gönüllerince, yeni doğan bebekler için ailelere "Sevgi bohçası" hediye edildi.

Yeni doğan bebekler ile annelerinin hijyen, giyim eşyası gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla hazırlanan "Sevgi bohçaları" Türk Kızılay gönüllerince başvuru yapan ailelere ulaştırılıyor.

Şırnak'ta Kızılay gönüllerince bu yıl içerisinde başvuru yapan 40 aileye "Sevgi bohçası" ulaştırıldı.

Türk Kızılay gönüllüsü Bergül Altürk, yeni doğan bebekler ile annelerine "Sevgi bohçası" ulaştırarak destek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Doğum yapan Güler İke ise, Türk Kızılay'a sunduğu destek için teşekkür etti.