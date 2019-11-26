Son Dakika Haberleri: Türk Kızılay deprem dolayısıyla Arnavutluk'a yardım gönderiyor
Son Dakika Güncel Türk Kızılay deprem dolayısıyla Arnavutluk'a yardım gönderiyor - Son Dakika

Türk Kızılay deprem dolayısıyla Arnavutluk'a yardım gönderiyor

7 saat önce

Türk Kızılay, Arnavutluk'ta meydana gelen deprem dolayısıyla bölgeye, çadır, battaniye ve hijyen setinin yer aldığı 2 tır ile 8 afet uzmanı gönderiyor.

Türk Kızılay deprem dolayısıyla Arnavutluk'a yardım gönderiyor, System.String[]

Türk Kızılay, Arnavutluk'ta meydana gelen deprem dolayısıyla bölgeye, çadır, battaniye ve hijyen setinin yer aldığı 2 tır ile 8 afet uzmanı gönderiyor.

Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, 6,2 büyüklüğündeki deprem özellikle başkent Tiran ve Dıraç şehirlerini olumsuz etkiledi.

Bu kapsamda, Türkiye'nin merhamet eli Türk Kızılayı, çok sayıda yapının yıkıldığı deprem sonucu mağdur olan Arnavutluk halkına yardım için hazırlıklarını tamamladı.

Türk Kızılayca hazırlanan 2 tıra, bin kişiyi barındırabilecek 120 çadır, 2 bin 500 battaniye ve bin hijyen kolisi yüklendi. 2 bin 500 kişilik acil gıda paketi için de planlamasını yapan Türk Kızılay ekibi, bölgeye ulaştıktan sonra ihtiyaç duyulan gıda malzemesini yerelden temin ederek depremzedelere yardımlarını sürdürecek.

Türk Kızılaydan 8 afet uzmanının eşlik edeceği insani yardım operasyonu için gerek duyulması halinde, Türk Kızılayın Bulgaristan Delegasyonu depolarında bulunan yardım malzemeleri de takviye için hazır hale getirildi.

Kerem Kınık: "Arnavutluk Kızılhaçı ile sürekli temas halindeyiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, depremi ilk andan itibaren yakından takip ettilerinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Arnavutluk Kızılhaçı ile sürekli temas halindeyiz. Bize bildirilen acil yardım malzemelerinden oluşan 2 tırımızı 8 uzman personelimizle yola çıkardık. Arnavutluk Kızılhaçı'na daha fazla yardım için hazır olduğumuzu da bildirdik. Bulgaristan'daki depolarımızda bulunan insani yardım malzemelerimizi de muhtemel bir ihtiyaca cevap verecek şekilde sevke hazır hale getirdik. Kardeş Arnavutluk halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Arnavutluk, Kızılay, Deprem, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 01:04 Kaynak: AA
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