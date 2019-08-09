Türk Kızılay deprem sonrası Denizli halkının yaralarını sarıyor

Denizli'nin Çardak ve Bozkurt ilçelerinde dün peş peşe yaşanan depremlerin hemen sonrasında her iki ilçede de bölge halkına gıda ve barınma hizmeti veren Türk Kızılay, depremzedelere ayrıca psikososyal destek de sağlıyor

Afetzedelere desteğini gece boyunca sürdüren Kızılay, bölge halkının yaralarını sarıyor. Denizli'nin Çardak ve Bozkurt ilçelerinde yaşanan depremlerin hemen ardından, İzmir Bölge Afet Müdürlüğü ve Türk Kızılay Denizli Şube Başkanlığı'nın ikram araçları deprem bölgelerine konuşlandırıldı. Her iki ilçede de depremzedelerin beslenme ihtiyaçları Türk Kızılay tarafından karşılandı. Türk Kızılay'ın Bozkurt ilçesindeki ikram aracında çorba ve çay dağıtımı gerçekleştirildi. Ayrıca Denizli AFAD'ın beyaz masa aracılığıyla gönderdiği talep doğrultusunda kumanya dağıtımı yapıldı. Çardak ilçesinde yine Türk Kızılay'ın ikram aracında da çorba ve çay dağıtıldı. Bozkurt ve Çardak ilçelerinde ise bugün de sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirilecek. Türk Kızılay ekipleri, bir yandan da deprem bölgesinde sahra mutfak ekipmanlarını konuşlandırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Toplamda 420 adet barınma çadırı kuruluyor

Bir yandan deprem bölgesinde hasar tespit çalışmaları devam ederken, diğer yandan da Çardak ilçesinde Kaymakamlık binası yanında 120 adet barınma çadırının kurulumuna başlandı. Ayrıca Bozkurt ilçesi stadyumunda da 300 adet barınma çadırı kurulumu gerçekleştiriliyor. Deprem travmasını yaşayan vatandaşlara ise Kızılay psikologları tarafından psikososyal destek verildi.

Bölgedeki çalışmalarını uzman ekipleri ve gönüllülerinin desteğiyle sürdüren Kızılay, depremzedelerin yanında olmaya devam edecek.