Türkiye'nin ilk kurumsal dergilerinden biri olan Türk Kızılay dergisi, kısa bir aranın ardından "1868" adıyla yeniden yayımlanmaya başladı.

Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, 15 Eylül 1921'de yayımlanmaya başlayan Türk Kızılay dergisi o zamanki adıyla Hilal-i Ahmer Mecmuası olarak raflardaki yerini aldı. O tarihten bugüne Cumhuriyete tanıklık eden dergi, bir yandan Kızılay'ın faaliyetleri hakkında haberlere yer verirken bir yandan da afet, kan, ilk yardım, sivil savunma konularında halkın bilinçlenmesinde önemli bir rol oynadı.



Kısa bir aranın ardından 2019 Kasım ayındaki özel sayısıyla tekrar yayın hayatına başlayan ve adı kuruluş tarihinden hareketle "1868" olan Türk Kızılay'ın yeni dergisi, bu kez farklı bir konseptle ele alındı. Dergi, 10 bin adet basılıyor ve ayda bir yayımlanıyor. Bayilerde 10 liraya satışa sunulan derginin içeriğinde özel dosyalar ve haberler, ünlü simalar ile yapılan röportajlar, köşe yazıları, tarih, sağlık, spor, gezi, kültür-sanat sayfaları yer alıyor.

Dergi bu yönüyle renksiz bir kurum dergisi olmaktan öte, herkesin keyifle okuyabileceği bir formatla ilgililerin beğenisine sunuluyor.



"İyilik bitmeyen bir yolculuktur"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, "1868" dergisinin yayın hayatına başlamasıyla ilgili şunları kaydetti:

"İyilik, bitmeyen bir yolculuktur. Dünyayı gezer, yolu bitmez; yüzyıllar geçer yolu bitmez. İyiler daima yürüyecek bir yol bulur. Kızılay olarak bizler bu yolculuğa 1868 tarihinden itibaren devam ediyoruz. Yalnız değiliz, tüm dünyada bizimle birlikte yürüyen güzel yürekli insanlar var. Yalnız yürümediğimizi biliyoruz ve bunu sizinle de paylaşmayı arzu ettik. İstiyoruz ki iyilik yolunda yürüyen herkes yalnız yürümediğini bilsin. Bu yolda yürümek isteyenler kocaman bir ailenin parçası olduğunu hissetsinler.

Türkiye'nin ilk kurumsal dergilerinden biri olan Türk Kızılay Dergisi, uzun süredir iyilerin iyilik hikayelerini anlatıyor. Dergimizi yayım hayatına kısa bir süre ara verdikten sonra, yeni bir solukla 2019'un son aylarında tekrar Türk halkının beğenisine sunduk."