Mardin'de öğrencilere spor ve kırtasiye malzemesi desteği - Son Dakika
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Mardin'de öğrencilere spor ve kırtasiye malzemesi desteği

21.09.2022 12:42
Mardin'de öğrencilere spor ve kırtasiye malzemesi desteği

Türk Kızılay Derneği Kadıköy Şubesi tarafından Mardin'de ilkokul ve ortaokul öğrencilerine spor ve kırtasiye malzemesi dağıtıldı.

Türk Kızılay Derneği Kadıköy Şubesi tarafından Mardin'de ilkokul ve ortaokul öğrencilerine spor ve kırtasiye malzemesi dağıtıldı.

Merkez Artuklu ilçesi Yalım Toplum İlkokulu ve Yalım Ortaokulunda yapılan dağıtım törenine, Artuklu Kaymakamı Mesut Tabakcıoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Duyan, Türk Kızılay Artuklu Şube Başkanı Şehmus Arı katıldı.

Spor ve kırtasiye malzemesi alan öğrenciler, Türk Kızılay'ına ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

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Kaynak: AA

Kadıköy, Kızılay, Mardin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin'de öğrencilere spor ve kırtasiye malzemesi desteği - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mardin'de öğrencilere spor ve kırtasiye malzemesi desteği - Son Dakika
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