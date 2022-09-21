Spor ve kırtasiye malzemesi alan öğrenciler, Türk Kızılay'ına ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Türk Kızılay Derneği Kadıköy Şubesi tarafından Mardin 'de ilkokul ve ortaokul öğrencilerine spor ve kırtasiye malzemesi dağıtıldı.

Kaynak: AA

Kadıköy, Kızılay, Mardin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mardin'de öğrencilere spor ve kırtasiye malzemesi desteği - Son Dakika

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