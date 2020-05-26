Türk Kızılay Diyarbakır Şubesi 45 bin maske ve bayram şekeri dağıttı - Son Dakika

Türk Kızılay Diyarbakır Şubesi, Ramazan Bayramı'nda 45 bin maske ve bayram şekeri dağıttı.

Türk Kızılay Diyarbakır Şubesi üyeleri, Bağlar Şubesi önünde hilal oluşturdu, kapısını çaldıkları vatandaşlara bayramlarını kutlayarak maske ve bayram şekeri verdi.

Şube Başkanı Mesut Işık, Kızılay gönüllülerinin bayramda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

Koronavirüs (Kovid-19) sürecinde ulaşmakta sıkıntı çekebilecekleri düşüncesiyle maskeleri vatandaşların adreslerine kadar götürdüklerini ifade eden Işık, genel merkezin gönderdiği 45 bin maskeyi dağıttıklarını belirtti.

Türk Kızılay Diyarbakır Bağlar Şube Başkan Yardımcısı Osman İmir de 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması süresince gönüllülerle çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

İmir, "Bağlar ilçesinde 40 yetim evimize bayram şekeri ulaştırdık. 10 bin maske dağıttık. Kızılay olarak her zaman vatandaşlarımızın yanında olmaya ve bayramlarını kutlamaya devam edeceğiz." diye konuştu.