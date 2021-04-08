Türk Kızılay Diyarbakır Şubesi ihtiyaç sahiplerinin yemeklerini evlerine ulaştırıyor - Son Dakika

Türk Kızılay Diyarbakır Şubesi ihtiyaç sahiplerinin yemeklerini evlerine ulaştırıyor

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçeisinde Türk Kızılay tarafından her gün ihtiyaç sahibi yüzlerce kişiye yemek dağıtılıyor.

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçeisinde Türk Kızılay tarafından her gün ihtiyaç sahibi yüzlerce kişiye yemek dağıtılıyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla çalışmalarını sürdüren Türk Kızılay Diyarbakır Şubesi, ramazan ayı boyunca da 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan, engelli, yetim ve yoksul vatandaşlara günlük sıcak yemek ve ramazan pidesi dağıtımına hazırlanıyor. Yemekler her gün yaklaşık 15 gönüllü aracılığıyla önceden belirlenen ailelerin evlerine ulaştırılacak.

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