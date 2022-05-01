Türk Kızılay Diyarbakır Şubesi Kadın Kolları'ndan "Ömür Boyu Yetimlerin Yanındayız" programı - Son Dakika
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Türk Kızılay Diyarbakır Şubesi Kadın Kolları'ndan "Ömür Boyu Yetimlerin Yanındayız" programı

01.05.2022 14:33
Türk Kızılay Diyarbakır Şubesi Kadın Kolları'ndan "Ömür Boyu Yetimlerin Yanındayız" programı

Türk Kızılay Diyarbakır Şubesi Kadın Kolları tarafından, "Ömür Boyu Yetimlerin Yanındayız" programı hayata geçirilecek.

Türk Kızılay Diyarbakır Şubesi Kadın Kolları tarafından, "Ömür Boyu Yetimlerin Yanındayız" programı hayata geçirilecek.

Türk Kızılay Diyarbakır Kadın Teşkilatının Ongözlü Köprüde düzenlediği iftar programına Vali Münir Karaloğlu'nun eşi Sevim Karaloğlu, İl Müftü Yardımcısı Fatime Kartı, Kızılay Diyarbakır Bölge Kan Merkezi Müdürü Naif Yılmaz, Genç Kızılay Diyarbakır Teşkilatı Başkanı Şirin Şenkul, AK Parti Diyarbakır Kadın Kolları Başkanı Müzeyyen Kaya, Saadet Partisi Diyarbakır Kadın Kolları Başkanı Ayşe Dağ, HÜDA-PAR Diyarbakır Kadın Kolları Başkanı Serap Tagil, Kızılay Diyarbakır Şube Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Demirel, Kızılay Bağlar Şube Yönetim Kurulu Üyesi Fatma Demirel, Kızılay Kadın Bağlar Teşkilatı Başkanı Kadriye Adsay, yetim çocuklar ve aileleri katıldı.

Türk Kızılay Diyarbakır Şubesi Kadın Kolları Başkanı Lebibe Yılmaz, programda başlattıkları 20 yetimin ömür boyu tüm ihtiyaçlarının karşılanacağı, hayata atılana kadar takip, ve danışmanlık desteği sunulacağı "Ömür Boyu Yetimlerin Yanındayız" programı hakkında bilgi verdi.

Yılmaz, Türk Kızılay'ın dünyanın her yerinde tüm mazlum insanların yanında olan bir kuruluş olduğunu belirterek, ülkede yetimlere yönelik birçok çalışma yapan kurum olduğunu söyledi.

Tek seferlik ayni ve nakdi yardımların yeterli olmadığına işaret eden Yılmaz, farklı bir model geliştirilmesi gerektiğini aktardı.

Yılmaz, "Türk Kızılay Yetim Destek Programı'nın lansmanını yaptığımızda şunu göreceksiniz ki; yetimlere ve ailelerine sadece gıda, hijyen kolisi götürmek ya da Ramazan ve Kurban bayramlarında çocukların başlarını okşamak yetmiyor. Bizim daha bütüncül bir sosyal yardım destek programına ihtiyacımız vardı. Bu program kapsamında 20 yetim destek paketi plandık. Bu kapsamda çocuklarımıza 25 yaşına kadar mentorluk sistemiyle destek vererek bir kariyer planlama programı çiziyoruz." dedi.

Kadınların hayatın her alanında olduğu gibi sivil toplum çalışmalarında da başarıyı sağladığını dile getiren Yılmaz, "Yetim ve ihtiyaç sahibi aileler için düzenlediğimiz bu hayır gecesinde siz değerli bağışçılarımıza destek ve katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

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Münir Karaloğlu, Diyarbakır, Kızılay, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Kızılay Diyarbakır Şubesi Kadın Kolları'ndan 'Ömür Boyu Yetimlerin Yanındayız' programı - Son Dakika


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