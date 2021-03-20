Türk Kızılay Diyarbakır Şubesi, öğrencilere kırtasiye seti dağıttı - Son Dakika

Türk Kızılay Diyarbakır Şubesi, öğrencilere kırtasiye seti dağıttı
20.03.2021 13:29
Türk Kızılay Diyarbakır Şubesi, Diyarbakır'ın Hazro ilçesine bağlı Sürenbağ mezrasında eğitim gören öğrencilere kırtasiye seti dağıttı.
Türk Kızılay Diyarbakır Şubesi, Diyarbakır'ın Hazro ilçesine bağlı Sürenbağ mezrasında eğitim gören öğrencilere kırtasiye seti dağıttı.
Genç Kızılay gönüllüleri tarafından kırtasiye setleri öğrencilere verilerek, Türk Kızılay'ını tanıttı.
Sürenbağ İlkokulu idarecileri ve öğrencileri, yardım için Türk Kızılay'ına teşekkür etti.
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