Türk Kızılay Diyarbakır Şubesi Olağan Genel Kurulu yapıldı - Son Dakika
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Türk Kızılay Diyarbakır Şubesi Olağan Genel Kurulu yapıldı

21.03.2022 10:06
Türk Kızılay Diyarbakır Şubesi Olağan Genel Kurulu yapıldı

Türk Kızılay Diyarbakır Şubesi Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Türk Kızılay Diyarbakır Şubesi Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Türk Kızılay Diyarbakır Şubesi Olağan Genel Kurulunda Mesut Işık yeniden şube başkanlığına seçildi.

Yönetim kurulu üyelerine de Ahmet Demirel, Yusuf Çelebi, Davut Yıldız, Adnan Türk, Mehmet Alpaslan, Önder Uçar, Alaattin Sever ve Rabia Başeğmez getirildi.

Işık, genel kurulda yaptığı konuşmada, kurulduğu günden bu yana insanlığın değerlerine taraf olan ve bu milletin merhametini, hiçbir ayrım gözetmeden, dünyanın dört bir tarafına tüm insanlığa taşıyan Türk Kızılay'ın ihtiyaç anında dayanışmanın, ızdırap anında şefkatin, farklılıklar karşısında hoşgörünün, merhametin, tarafsızlığın ve barışın yüzü olduğunu söyledi.

Türk Kızılay'ın, her koşulda ve her yerde hiçbir ayrım yapmaksızın, her ne sebeple ortaya çıkarsa çıksın, korunmasız insanlara yardım ettiğini anlatan Işık, insan hayatını ve sağlığını koruyarak, insanlar arasındaki karşılıklı anlayışı, dostluğu, saygıyı ve iş birliğini geliştirmeye çalıştığını belirtti.

Türk Kızılay'ın bu ülkenin ve hatta insanlığın yüz akı kurumlarından biri olduğunu ifade eden Işık, şöyle konuştu:

"Özellikle son yıllarda dünyanın herhangi bir yerinde, bir toplum zor duruma düşmüşse, yönünü Türkiye'ye ve Kızılay'a dönmektedir. Dil, din, ırk ayrımı gözetmeden çalışmalarını sürdüren Kızılay, Türkiye başta olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinde milyonlarca insana yardım eli uzatarak insani yardım çalışmalarında küresel bir aktör haline gelmiştir."

Türk Kızılay'ın, son 10 yılda 138 farklı ülkede doğal ve insan kaynaklı afetlere müdahale ettiğini anımsatan Işık, ihtiyaç sahiplerinin barınma ve beslenme gibi temel ihtiyaçlarını karşıladığını bildirdi.

Diyarbakır'da da bütün şubelerle bir bedenin azaları gibi el ele omuz omuza vererek, ekip ruhu, istişare aklı ve iyi bir koordinasyon ile bu çalışmaları yürüteceklerini anlatan Işık, şöyle devam etti:

"Toplumu, fakir ve muhtaç kardeşlerine karşı, sorumluluk ve aidiyet duygusunu canlandırmaya çalışacağız. Bu çalışmalara şahit olan ve bu sorumluluğu taşıyan insanların hiç düşünmeden bu hayırlı gayretin bir parçası olmaya çalışacaklarını düşünüyoruz. Diyarbakır şube yönetimi ve diğer şubelerimiz ile birlikte el ele omuz omuza vererek, tüm işlerimizi, hayır ve bereketini umarak rabbimizin emri doğrultusunda istişare ile yürüteceğiz."

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Diyarbakır, Mesut Işık, Kızılay, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Kızılay Diyarbakır Şubesi Olağan Genel Kurulu yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türk Kızılay Diyarbakır Şubesi Olağan Genel Kurulu yapıldı - Son Dakika
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