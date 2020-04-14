Türk Kızılay Doğu Karadeniz Bölge Kan Merkezi bağışçıları evlerinden alıp geri bırakıyorlar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türk Kızılay Doğu Karadeniz Bölge Kan Merkezi bağışçıları evlerinden alıp geri bırakıyorlar - Son Dakika

Türk Kızılay Doğu Karadeniz Bölge Kan Merkezi bağışçıları evlerinden alıp geri bırakıyorlar

6 saat önce

Türk Kızılay Doğu Karadeniz Bölge Kan Merkezi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle azalan stoklarını kan bağışçılarının desteğiyle artırmayı hedefliyor.

Türk Kızılay Doğu Karadeniz Bölge Kan Merkezi bağışçıları evlerinden alıp geri bırakıyorlar, System.String[]

Türk Kızılay Doğu Karadeniz Bölge Kan Merkezi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle azalan stoklarını kan bağışçılarının desteğiyle artırmayı hedefliyor.

Kovid-19 nedeniyle kan ihtiyacını ilk olarak düzenli bağışçılarından sağlamaya çalışan merkez, Trabzon'da başlattığı uygulama ile tüm bağışçılarını kurum araçlarıyla evlerinden alarak geri bırakıyor.

Merkez Müdürü Dr. Dila Baran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülke ve dünya genelinde sağlık adına zor günlerden geçildiğine işaret ederek bu zorlukların el birliğiyle yenileceğine inançların tam olduğunu söyledi.

Bağışçıları evlerinden alıp geri bırakıyorlar

Baran, bu süreçte İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının "Evde Kal" çağrısına uyan vatandaşları, kuruma ait araçlarla evlerinden alıp merkezde misafir ederek kan, trombosit ve aferez ihtiyacını karşıladıklarını anlatarak şunları kaydetti:

"Salgın nedeniyle stoklarımızda azalan kan ihtiyacına katkıda bulunmak adına 'Ne yapabiliriz?' diye düşündük. İlk olarak düzenli bağışçılarımızla irtibata geçtik. Evlerinde kalan vatandaşlarımıza kolaylık sağlamak amacıyla bağışçılarımızı evden alıp evine bırakma uygulamasını geçen hafta itibarıyla başlattık. Bağışçılarımızın sağlığını da düşünerek toplu taşıma araçlarını mümkün olduğunca kullanmamalarını sağlamaya çalışıyoruz.

Uygulamamız bağışçılarımızdan da destek gördü. Uygulama sayesinde günde yaklaşık 30 bağışçımızdan kan bağışı alıyoruz. Ancak yeni bağışçılarımıza da her zaman ihtiyacımız var. O nedenle vatandaşlarımızı kan bağış noktalarımıza bekliyoruz."

Baran, stoklardaki azalmayı bağışçıların desteğiyle kapatacaklarını ifade etti.

Özellikle devamlı kan ürünü ihtiyacı olan hastalar ve acil ihtiyaçlar başta olmak üzere kan ihtiyacının devam ettiğini dile getiren Baran, "Bunun yanı sıra koronavirüsü geçirerek tedavi sonrasında iyileşen vatandaşlarımızın Türk Kızılay tarafından toplanacak olan plazmalarının da ağır durumdaki vakaların tedavisi için kullanılması amaçlanıyor." dedi.

Baran, zorunlu ihtiyaçlar için dışarı çıkan vatandaşları, Türk Kızılaya destek olmak amacıyla kan ve trombosit bağışına beklediklerini dile getirerek, "Bu zor günlerde başta meslektaşlarım olmak üzere tüm çalışanlara kolaylıklar diliyorum." diye konuştu.

Doğu Karadeniz, Kızılay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 02:44 Kaynak: AA

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