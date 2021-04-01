Türk Kızılay, Duhok'taki Şeyhan Mülteci Kampı'nda kalan Ezidilere 500 gıda kolisi dağıttı - Son Dakika

Türk Kızılay, Duhok'taki Şeyhan Mülteci Kampı'nda kalan Ezidilere 500 gıda kolisi dağıttı

01.04.2021 18:51
Türk Kızılay, Duhok'taki Şeyhan Mülteci Kampı'nda kalan Ezidilere 500 gıda kolisi dağıttı, System.String[]

Türk Kızılay, Irak'ın Duhok kentine bağlı Şeyhan ilçesinde, Sincar'dan zorla göç etmek zorunda kalan Ezidilerin yaşadığı Şeyhan Mülteci Kampı'nda 500 gıda kolisi yardımında bulundu.

Türk Kızılay, Irak'ın Duhok kentine bağlı Şeyhan ilçesinde, Sincar'dan zorla göç etmek zorunda kalan Ezidilerin yaşadığı Şeyhan Mülteci Kampı'nda 500 gıda kolisi yardımında bulundu.

Şeyhan Kampı'ndaki yardım faaliyetine, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, Türk Kızılay Irak Delegasyonu Başkanı Yunus Yazıcı ve Şeyhan Kaymakamı Serdar Yahya Berzenci katıldı.

Başkonsolos Karaçay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şeyhan Kampı'nda 2014 yılında başlayan terör örgütü DEAŞ'ın zulmü nedeniyle Sincar'daki evlerini terk etmiş olan Ezidilerin kaldığını belirtti.

620 ailenin bulunduğu kampta incelemeler yaptıklarını belirten Karaçay, Irak Merkezi Hükümeti ile IKBY arasında yapılan Sincar konulu anlaşmanın başlangıçta Ezidiler arasında evlerine dönebilmeleri için bir ümit yarattığını kaydederek, "Ancak tabii aradan geçen zaman zarfında bu anlaşmanın içeriğine uygun bir şekilde uygulanamadığı, hayata tam olarak geçirilemediği de bir vakıa." ifadelerini kullandı.

Karaçay, Sincar Anlaşması'nın tam olarak uygulanamaması nedeniyle Ezidiler arasında hayal kırıklığı görüldüğüne dikkati çekerek, Duhok'taki kamplarda kalan bir kısım Ezidinin Sincar'a dönmeye çalıştığı ve bunlardan bir kısmının bulunduğu ortamdan huzur bulmayıp tekrar Duhok'a geri döndüğünün belirtildiğini aktardı.

"Tabii bir terör örgütü olan DEAŞ'ın zulmünden kaçan Ezidiler, şu an bir başka zalim terör örgütü olan PKK'nın zulmü nedeniyle Sincar'daki evlerine dönememekteler." diyen Karaçay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizler, Türkiye Cumhuriyeti olarak din, dil, etnik köken, ırk ayrımı olmaksızın bildiğiniz gibi dünyanın her tarafındaki muhtaçlara yardım eli uzatmaktayız. Bu çerçevede Ezidi kardeşlerimize de yardım eli uzatmaktayız. Bugün Türk Kızılay'ı tarafından sağlanmış olan yardımı, Şeyhan Kampı'nda Ezidilere hayatlarını bir nebze kolaylaştırabilmek adına dağıtıyoruz."

"Şeyhan Kampı'ndaki insanlar, PKK tehdidi nedeniyle kendi bölgelerine dönemiyor"

Türkmen Bakan Maruf da Türkiye Cumhuriyeti'nin her zaman bölgede hiçbir ayrım yapmadan zor şartlar altındaki etnik ve dini gruplara destek sağladığını vurgulayarak, "Türkiye Cumhuriyeti başta olmak üzere, Türk halkına, Türk hükümetine, Türk Kızılay'ına şükranlarımızı bildirmek istiyoruz. Bizi, burada olan mazlum insanları hiçbir zaman yalnız bırakmadılar." diye konuştu.

Şeyhan Kampı'ndaki insanların DEAŞ tehdidi nedeniyle zorla göçe maruz kaldığını hatırlatan Maruf, bu kişilerin bugün de PKK tehdidi nedeniyle kendi bölgelerine dönemediklerine dikkati çekti.

Maruf, "O yüzden Sincar bölgesi bir an önce normalleşip, yasadışı olan silahlı grupların o bölgeden çekilmesi gerekir. Normalleşme olduğu zaman bu kamplarda yaşayan binlerce insanın o bölgelere dönmeleri kendi haklarıdır." ifadelerini kullandı.

Türk Kızılayı, Irak'taki faaliyetleri konusunda olumlu geri dönüşler alıyor

Türk Kızılay Irak Delegasyonu Başkanı Yunus Yazıcı, Şeyhan Kampı'nda ihtiyaç sahibi Ezidi ailelere 500 gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirildiğini belirtti.

Irak genelinde kamplardaki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştıklarını kaydeden Yazıcı, geçen hafta da Musul, Telafer ilçesi, İyaziye nahiyesi ve Kerkük'te yardım faaliyetlerinde bulunduklarını hatırlattı.

Yazıcı, IKBY'de faaliyete geçirdikleri Şevkat Butik Projesi ile ihtiyaç sahibi ailelere haftanın bir günü kıyafet dağıtımları olduğunu anımsatarak, bu projeyi yaymak istediklerini, Duhok ve Kerkük'te de şube açmayı planladıklarını vurguladı.

Türk Kızılay'ının Erbil'deki ekmek fırınında günde 2 bin 500 ekmek çıkartıldığını belirten Yazıcı, bu ekmeklerin kamplarda ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığını söyledi.

Yazıcı, Türk Kızılay'ının Irak'taki faaliyetleri konusunda çok olumlu geri dönüşler aldıklarına dikkati çekti.

Şeyhan Kaymakamı Serdar Yahya Berzenci de Türk Kızılay'ının Şeyhan'daki Ezidilere yönelik daha önce de yardımları olduğunu hatırlatarak, bu yardımlardan dolayı teşekkür ettiklerini dile getirdi.

Kızılay, Duhok, Irak, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Kızılay, Duhok'taki Şeyhan Mülteci Kampı'nda kalan Ezidilere 500 gıda kolisi dağıttı - Son Dakika


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