TÜRK KIZILAY, DÜNYA YETİMLER GÜNÜ'NDE SURİYE'DEKİ YETİMLERİ SEVİNDİRDİ - Son Dakika
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TÜRK KIZILAY, DÜNYA YETİMLER GÜNÜ'NDE SURİYE'DEKİ YETİMLERİ SEVİNDİRDİ

17.04.2022 00:09

TÜRK Kızılay, Dünya Yetimler Günü'nde Suriyeli yetim çocuklarla ve çadırda yaşayan ailelerle bir araya geldi.

TÜRK Kızılay, Dünya Yetimler Günü'nde Suriyeli yetim çocuklarla ve çadırda yaşayan ailelerle bir araya geldi. Savaş mağduru yetim çocuklara çeşitli hediyeler veren Kızılay, çadırda yaşayan ailelere de gıda yardımında bulunup iftar yemeği düzenledi.

Her yıl Ramazan ayının 15'inci gününde çeşitli etkinliklerin gerçekleştirildiği Dünya Yetimler Günü'nde Türk Kızılay'ı, Suriye'de bulunan yetimhanelerde ve kamplarda kalan çocuklar için iftar programı düzenledi. Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, Suriye içinde 3 bin yetim olduğunu ve Kızılay olarak bu yetimlerin ihtiyaçlarını karşıladıklarını söyledi.

Suriye'de yetim çocuklara yönelik birçok çalışma yaptıklarını anlatan Altan, İdlib'te yetimlerimiz ile birlikte iftar yaptık. Bulunmuş olduğumuz yetimhanede de 50 tane yetim var. Yetimlerin özelliği hem yetimler hem öksüzler, tamamen sahipsizler. Türk Kızılay'ı olarak yetimhanenin ihtiyaçlarını karşılamak için söz verdik. Yetimhaneye ait olan ve yapımı yarım kalan derslikler de var, onları da Kızılay olarak tamamlayacağız. Çocuklarımızın uzak yerlere okullara gitmesinin önüne geçmiş olacağız. Yetimin sahipsiz olmadığını onlarının elinden tutanların olduğunu göstermek istiyoruz. Suriye içinde 3 bin yetimimiz var, biz Kızılay olarak bu yetimlerin ihtiyaçlarını karşılıyoruz bunu da bağışçılarımız adına yapıyoruz dedi.

'30 BİN PAKET EKMEK DAĞITIYORUZ'

30 binden fazla aileye gıda desteği verdiklerini anlatan Altan,ö12 yetim kampımızda 3 bin yetimimiz var. Onların gıda, beslenme, giyim ve diğer ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Yaklaşık 30 bin paket ekmek dağıtıyoruz. Bin 396 tane kamp var. Bunların bir kısmı kayıt altında bir kısmı ise insanların kendi imkanları ile kurdukları kamplar ve bu kamplardan bize talep gelmesi durumunda yardım ediyoruz. Briket evler büyük bir proje. AFAD'ın koordinesinde ilk başta 10 bin, 20 bin derken şu anda 60 binlere çıkan bir briket ev oluştu. Projeleri tamamlanmak üzere olan evlerimiz bayram sonrası sahiplerine teslim edilecek dedi.

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TÜRK KIZILAY, DÜNYA YETİMLER GÜNÜ'NDE SURİYE'DEKİ YETİMLERİ SEVİNDİRDİ - Son Dakika


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