Türk Kızılay Düzce Şubesi Olağan Kongresi 20 Mart'ta yapılacak - Son Dakika
Üye Girişi

Türk Kızılay Düzce Şubesi Olağan Kongresi 20 Mart'ta yapılacak

04.03.2022 17:29
Türk Kızılay Düzce Şubesi Olağan Kongresi 20 Mart'ta yapılacak

Türk Kızılay Düzce Şubesi Olağan Kongresi 20 Mart'ta gerçekleştirilecek.

Türk Kızılay Düzce Şubesi Olağan Kongresi 20 Mart'ta gerçekleştirilecek.

Türk Kızılay Düzce Şubesinden yapılan yazılı açıklamada, "Tüzüğümüzün 33. maddesi gereğince şubemizin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 20 Mart Pazar günü saat 11.00'da Cedidiye Mahallesi Kızılay Sokak Kızılay İşhanı Kat: 2 adresinde yapılacaktır. Şube Genel Kurulumuzun ilk günü toplantısında çoğunluk sağlanamadığı takdirde yine aynı adreste ve saatte bir hafta sonra 27 Mart'ta çoğunluk aranmaksızın (şube yönetim kurulu üyelerinin iki katı üye ve denetçinin katılımından az olmamak üzere) toplantı gerçekleştirilecektir." ifadelerine yer verildi.

YORUMLAR
500
TÜRK KIZILAY UKRAYNA'YA İNSANİ YARDIMLARI SÜRDÜRÜYOR; 3 TIR DAHA GÖNDERİLDİ TÜRK KIZILAY UKRAYNA'YA İNSANİ YARDIMLARI SÜRDÜRÜYOR; 3 TIR DAHA GÖNDERİLDİ Türk Kızılay'ın 3 tırlık Ukrayna'ya yardım konvoyu Bulgaristan'a geçti Türk Kızılay'ın 3 tırlık Ukrayna'ya yardım konvoyu Bulgaristan'a geçti

Kızılay, Düzce, Pazar, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Kızılay Düzce Şubesi Olağan Kongresi 20 Mart'ta yapılacak - Son Dakika


Son Dakika
17:23 Rakip takımın futbolcuları aynı forma altında sahaya çıkacak
17:07 Galatasaray'dan, Barcelona maçının da dahil olduğu dev paket! Fiyatı gören taraftarlar genel satışı bekliyor
17:05 SGK duyurdu! Sağlık hizmetlerinde sorun yaşamamak için adres bilgileri güncellenmeli
16:47 Rusya saldırıyor, Ukrayna direniyor! İşte savaşın 9. gününde yaşananlar
16:38 En yakın müttefiki, danışmanı, akıl hocası: Putin'i Rusya'nın devlet başkanlığına da o önermişti! Abramovich'in film gibi hikayesi!
16:31 Kaderimin Oyunu'nda bu akşam neler olacak? Helin gerçekleri öğreniyor
16:24 Fatih Terim ile paylaştığı fotoğraf eleştirilmişti! Arda Turan Konyaspor maçının kadrosuna alınmadı
16:22 Yalnız Kurt'ta bu akşam neler olacak? Golyat'ın sürpriz hamlesi ne?
16:21 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Rusya ve Ukrayna'nın bakanlarını Antalya'da görüştürmek istiyoruz
16:20 Suriye lideri Beşşar Esad, paralı askerlerini Ukrayna'ya mı gönderdi? Ermenistan üzerinden geçecekler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2022 17:35:31. #1.11#
SON DAKİKA: Türk Kızılay Düzce Şubesi Olağan Kongresi 20 Mart'ta yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement