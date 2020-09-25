Türk Kızılay, EBA destek noktaları ile öğrencilerin uzaktan eğitimine yardımcı oluyor - Son Dakika

Türk Kızılay, EBA destek noktaları ile öğrencilerin uzaktan eğitimine yardımcı oluyor

İSTANBUL - Türk Kızılay Toplum Merkezleri, pandemi sürecinde uzaktan eğitime destek olmak adına robotik kodlama, bilgi-işlem, 3D tasarım uygulamalarının öğretilmesi için kullandığı bilgisayar sınıflarını EBA destek noktalarına çevirerek hizmet vermeye başladı. Öğrenciler, EBA destek noktalarına ateşleri ölçüldükten ve HES kodları sorgulandıktan sonra alınıyor. Ardından salgın kurallarına uygun şekilde ders yayınlarını bilgisayardan takip ediyor.

Türk Kızılay Toplum Merkezleri, korona virüs pandemisi sürecinde uzaktan eğitime destek olmak amacıyla, robotik kodlama, bilgi-işlem, 3D tasarım uygulamalarının öğretilmesi için kullandığı bilgisayar sınıflarını EBA destek noktalarına çevirerek hizmet vermeye başladı. Toplum Merkezlerine EBA'daki dersinden yaklaşık 15 dakika önce gelen öğrenciler kapıda karşılanarak ateş ölçümleri, HES kodu sorgulamaları yapıldıktan sonra sınıfa alınıyor. Burada öğrenciler sağlık uzmanı tarafından maske, doğru temizlik ve fiziki mesafe kuralları hakkında kısa bilgilendirme yapılıyor. Öğrenciler, kontroller ve bilgilendirmenin ardından kişisel kulaklıklarını takıp, günlük 3 defa sterilizasyonu yapılan Kızılay EBA destek sınıflarında derslerini takip ediyor.

Ayrıca EBA dersleri sonrasında da, Kızılay'ın klinik psikologları, sosyal hizmet uzmanları ve çocuk gelişim uzmanları, Covid-19 pandemi sürecinin çocuklar üzerindeki etkisini önlemek ve rehabilite etmek adına psikososyal destek çalışmaları düzenliyor.

15 ilde 16 merkezde hizmet veren Türk Kızılay Toplum Merkezlerinin, kullanıma açtığı EBA sınıflarını uzaktan eğitimin devam ettiği süre zarfı boyunca çocukların kullanım saatlerini düzenleyeceği ve EBA eğitim saatleri boyunca hizmet vereceği öğrenildi.

Uygulama hakkında bilgi veren Türk Kızılay İstanbul Anadolu Yakası Toplum Merkezi Yöneticisi Oğuzhan Mehmet Bostancı, "Türk Kızılay Toplum Merkezleri olarak, eğitim seferberliğinin içerisinde bulunduğumuz bu süreçte, mevcutta robotik kodlama, bilgi işlem, 3D tasarım uyguladığımız bilgisayar sınıflarımızın bir kısmını EBA destek noktalarına çevirerek sürece destek olmaya başladık. Kurumumuza EBA'daki derslerinden yaklaşık 15 dakika önce gelen öğrencilerimiz kapıda karşılanarak ateş ölçümleri, HES kodu sorgulamaları yapıldıktan sonra sağlık uzmanımız tarafından maske sosyal mesafe ve hijyen konuları hakkında kısa bir eğitimden geçmektedir. Ardından personellerimizce sterilizasyonu yapılan EBA destek sınıflarında derslerini takip etmektedirler" dedi.