Türk Kızılay Edirne Şubesi Olağan Genel Kurulu yapıldı - Son Dakika
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Türk Kızılay Edirne Şubesi Olağan Genel Kurulu yapıldı

26.03.2022 17:02
Türk Kızılay Edirne Şubesi Olağan Genel Kurulu yapıldı

Türk Kızılay Edirne Şubesi Olağan Genel Kurulu yapıldı.

Türk Kızılay Edirne Şubesi Olağan Genel Kurulu yapıldı.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Konferans Salonu'nda yapılan genel kurulda konuşan Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan, Türk Kızılay'ın 2020 yılında 30 milyon, 2021 yılında da 40 milyon kişiye el uzatmış dünya çapında bir kurum olduğunu söyledi.

Genel kurulun hayırlı olmasını dileyen Tan, "Burada seçilen arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Aramızdan ayrılacak arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir teveccüh gösterdiğin için Edirne'ye de minnettarım. Genel Başkanım adına da hepinize teşekkür ediyorum." dedi.

Edirne Şube Başkanı Kadir Çakay da faaliyetlerle ilgili sunum yaptı.

Şubede günlük olarak 650 ailenin ihtiyacını karşılayacak yemek çıkardıklarını belirten Çakay, yıl içerisinde il merkezi ve ilçelerdeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara kuru gıda ve kavurma dağıttıklarını ifade etti.

Çakay, yıl içerisinde yeni doğan bebeklere 'sevgi bohçası' dağıtımı gerçekleştirdiklerini, pandemi döneminde ihtiyaç sahibi vatandaşlara hijyen seti dağıtımında bulunduklarını söyledi.

Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'dan Türkiye'ye gelenlerin de yanında olduklarını belirten Çakay, "Türk vatandaşlarını ve yabancı uyruklu vatandaşları Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarımızda karşıladık ve onlara çeşitli ikramlarda bulunup, gıda ve kıyafet ihtiyaçlarını karşıladık." diye konuştu.

Türk Kızılay'a katkı sunanlara plaket verilen genel kurulda, tek listeyle gerçekleşen seçimde 117 üyenin oyunu alan Kadir Çakay, yeniden şube başkanlığına seçildi.

Genel kurula, Vali Ekrem Canalp, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, belediye başkanları, kurum müdürleri, siyasi parti il başkanları, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Türk Kızılay üye ve gönüllüleri katıldı.

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Kızılay, Türkiye, Edirne, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Kızılay Edirne Şubesi Olağan Genel Kurulu yapıldı - Son Dakika


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