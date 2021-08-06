Türk Kızılay Edirne Şubesi yangın bölgelerine 1 tır yardım gönderdi - Son Dakika

Türk Kızılay Edirne Şubesince hazırlanan biner koli gıda ve hijyen malzemesi, tırla orman yangınlarından zarar gören bölgelere gönderildi.

Sarıcapaşa Mahallesi'ndeki Türk Kızılay Edirne Şubesinde hazırlanan koliler, görevlilerce tıra yerleştirildi. Daha sonra biner koli gıda ve hijyen malzemesi yüklü tır, yangından zarar gören bölgelere doğru yola çıktı.

Türk Kızılay Edirne Şubesi Sekreteri Mehmet Eren, gazetecilere, Antalya, Muğla, Adana, Mersin ve Marmaris'te büyük orman yangınları yaşandığını anımsattı.

Bu nedenle birçok kişinin mağdur olduğunu anlatan Eren, "Evlerinden oldular. Köyler, mahalleler boşaltılmak zorunda kaldı. Kurtarma çalışmalarına çok sayıda insanımız katıldı, şehitlerimiz var. Ayrıca yangınlarda birçok hayvan telef oldu. Biz de Kızılay olarak mağdur vatandaşlara destek için acil yardım gönderiyoruz." dedi.

Şube Yönetim Kurulu Üyesi Muradiye Akcan da Türkiye'nin orman yangınlarında çok büyük zenginliklerini kaybettiğini belirterek, "Çocuklarımız ve geleceğimiz için çok büyük bir kayıp. Herkes üzerine düşeni yapmaya çalışıyor. Biz de yardım tırımızı hazırladık. Elimizden geldiğince destek olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.