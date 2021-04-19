Türk Kızılay Edirne Şubesinden kan bağışı çağrısı - Son Dakika

Türk Kızılay'ında Flebotomis olarak görev yapan Selami Türk, vatandaşlara çağrıda bulunarak, "Covid-19 sürecinde kan stoklarımız tükenmekte. Sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu günlerde vatandaşlar Türk Kızılay internet sitesi üzerinde randevu alarak kan bağışında bulunabilirler" dedi. - EDİRNE

"Randevu sistemi ile kısıtlama günlerinde de bağışta bulunabilirler"

Kan vermek isteyen vatandaşların, kısıtlama günlerinde de saat 14.30 ile 22.30 saatleri arasında Saraçlar Caddesi'ne kurulan Kızılay Çadırına gelerek, kan bağışında bulunabilecekleri bildirildi.

Türk Kızılay Edirne Şubesi pandemi sürecinde azalan kan stoklarını arttırmak için kan bağışı kampanyası düzenledi. Vatandaşlar, kan bağışına yoğun ilgi gösterdi.

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