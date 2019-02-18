Türk Kızılay Edremit Şubesi'nden Kaymakam Sırmalı'ya Ziyaret
25 dakika önce
Balıkesir'in Edremit ilçesinde Türk Kızılay Edremit Şubesi yeni yönetimi, Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı'yı makamında ziyaret etti.
Balıkesir
'in Edremit
ilçesinde Türk Kızılay
Edremit Şubesi yeni yönetimi, Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı
'yı makamında ziyaret etti.
Ziyarette Türk Kızılay Edremit Şubesi çalışmaları hakkında bilgiler sunuldu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Sırmalı, yeni seçilen Başkan Himmet Bora
'ya ve yönetim kurulu üyelerine çalışmalarında başarılar diledi.
Ziyarette Türk Kızılay Edremit Şubesi Başkanı Himmet Bora, Başkan Yardımcısı Metin Örkçü ve yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 03:21 Kaynak: İHA
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