Türk Kızılay, eğitime desteğini artırıyor
1 saat önce
Her yıl ihtiyaç sahibi daha fazla öğrenciye eğitim materyali ve burs başta olmak üzere farklı konularda destek olmak için hedef büyüten Kızılay, çalışmalarını eğitim öğretim yılının ikinci dönemi itibariyle hızlandıracak.
Her yıl ihtiyaç sahibi daha fazla öğrenciye eğitim materyali ve burs başta olmak üzere farklı konularda destek olmak için hedef büyüten Kızılay
, çalışmalarını eğitim öğretim yılının ikinci dönemi itibariyle hızlandıracak.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 09:51
Bursa'da Üretilen Siyah İncir, Coğrafi İşaret Tescil Belgesi Aldı
Dolar Güne 5,21 Seviyelerinde Başladı
IKEA, Mobilya Kiralama Hizmeti Başlatmayı Planlıyor
Akademisyenlerden Dikkat Çeken Rapor: Kenevir Yerli Otomobil İçin de Kullanılabilir