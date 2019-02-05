Son Dakika Haberleri: Türk Kızılay, eğitime desteğini artırıyor

Türk Kızılay, eğitime desteğini artırıyor

1 saat önce

Her yıl ihtiyaç sahibi daha fazla öğrenciye eğitim materyali ve burs başta olmak üzere farklı konularda destek olmak için hedef büyüten Kızılay, çalışmalarını eğitim öğretim yılının ikinci dönemi itibariyle hızlandıracak.

Türk Kızılay, eğitime desteğini artırıyor, System.String[]
Her yıl ihtiyaç sahibi daha fazla öğrenciye eğitim materyali ve burs başta olmak üzere farklı konularda destek olmak için hedef büyüten Kızılay, çalışmalarını eğitim öğretim yılının ikinci dönemi itibariyle hızlandıracak.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 09:51 

Kızılay, Ekonomi
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