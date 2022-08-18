Manisa'da Türk Kızılay ekipleri tarım işçilerine aşure ikram etti - Son Dakika
Üye Girişi

Manisa'da Türk Kızılay ekipleri tarım işçilerine aşure ikram etti

18.08.2022 20:40
Manisa'da Türk Kızılay ekipleri tarım işçilerine aşure ikram etti

Türk Kızılay ekipleri ile gönüllüler, muharrem ayı dolayısıyla tarlada çalışan çiftçilere ve tarım işçilerine aşure ikram etti.

Türk Kızılay ekipleri ile gönüllüler, muharrem ayı dolayısıyla tarlada çalışan çiftçilere ve tarım işçilerine aşure ikram etti.

Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanlığında hayırseverlerin desteği ile hazırlanan yaklaşık 500 kişilik aşure, hasat döneminde tarlada çalışan çiftçi ve tarım işçilerine dağıtıldı.

Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanı Atilla Efendioğlu, Türk Kızılayın her alanda vatandaşın yanında olduğunu söyledi.

Muharrem ayı dolayısıyla yapılan aşureyi, tarım arazilerindeki çiftçi ve tarım işçilerine de dağıttıklarını belirten Efendioğlu, şunları kaydetti:

"Hayırseverlerimizden aldığımız destekle her alanda vatandaşlarımızın yanında olmaya gayret ediyoruz. Hazırladığımız aşureyi ilk olarak Manolya Meydanı'nda düzenlediğimiz etkinlikle vatandaşlarımıza ikram ettik. Bunun hemen ardından ekiplerimiz tarafından yapılan çalışma ile hasat mevsiminde tarlalarında çalışan çiftçilerimize ve tarım işçilerimize de aşuremizden ikram ettik."

YORUMLAR
500
Manisa'da terör propagandası yaptıkları ileri sürülen 13 şüpheli adliyede (2) Manisa'da terör propagandası yaptıkları ileri sürülen 13 şüpheli adliyede (2) Manisa haberi... Kula'nın içme suyu sorununu çözecek proje başlıyor Manisa haberi... Kula'nın içme suyu sorununu çözecek proje başlıyor
Kaynak: AA

Kızılay, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da Türk Kızılay ekipleri tarım işçilerine aşure ikram etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:06 Adana Demirspor, Rus santrfor Artem Dzyuba'yı kadrosuna dahil etti
19:52 Oyuncu Beren Saat, son fotoğrafındaki detayla hayranlarını endişelendirdi
19:35 Arda Güler için teklifler Fenerbahçe'ye değil Gençlerbirliği'ne yapılıyor! İşte sözleşmede yer alan kritik detay
19:21 Trabzonspor, Faslı futbolcu Montasser Lahtimi'yi kadrosuna kattı!
18:19 Anlaşma imzalandı! Ukrayna'da tahrip olan altyapının tekrar inşası Türkiye'ye emanet
18:01 Göztepe'nin devir işlemlerinde sona gelindi! Türk futbolundaki ilk yabancı yatırımcı Rasmus Ankersen olacak
17:51 2 yaşındaki çocuğun "ayaklar" kelimesi hayat kurtardı! Alzheimer hastası kadın günler sonra bulundu
17:17 TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin basın toplantısında yaptığı hareket siyah-beyazlı taraftarları sinirlendirdi
17:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ve Guterres görüşmesi sona erdi! İşte basın toplantısından detaylar
16:39 Galatasaray dünyaca ünlü golcüyü transfer ediyor! Mauro Icardi'nin menajeri ve aynı zamanda eşi olan Wanda Nara, İstanbul'a geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2022 20:40:14. #1.13#
SON DAKİKA: Manisa'da Türk Kızılay ekipleri tarım işçilerine aşure ikram etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement