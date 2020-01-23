Türk Kızılay ekipleri, kar yağışı nedeniyle yolda kalanlara kumanya dağıttı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türk Kızılay ekipleri, kar yağışı nedeniyle yolda kalanlara kumanya dağıttı - Son Dakika

Türk Kızılay ekipleri, kar yağışı nedeniyle yolda kalanlara kumanya dağıttı

6 saat önce

Türk Kızılay Karabük Şubesi ekipleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle D-100 kara yolunun Eskipazar kesiminde araçlarıyla mahsur kalan vatandaşlara acil beslenme kitleri dağıttı.

Türk Kızılay ekipleri, kar yağışı nedeniyle yolda kalanlara kumanya dağıttı, System.String[]

Türk Kızılay Karabük Şubesi ekipleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle D-100 kara yolunun Eskipazar kesiminde araçlarıyla mahsur kalan vatandaşlara acil beslenme kitleri dağıttı.

Şube Başkanı Özcan Büyükgenç'in de eşlik ettiği ekipler tarafından Kemikli rampaları geçişi ile Söğütlüçeşme yokuşu mevkisindeki 500 araca içinde su, bisküvi, çubuk kraker, ekmek, helva ve sütün bulunduğu kumanya verildi.

Büyükgenç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, karda mahsur kalan vatandaşlara ulaşıp ihtiyaçlarını gidermeye çalıştıklarını belirtti.

Tıkanmaların olduğu noktalara ulaşıp vatandaşlara yardım götürdüklerini aktaran Büyükgenç, "Amacımız yolda kalan vatandaşlarımızın yaşadığı sıkıntıları bir nebze de olsa giderebilmek." dedi

Karabük, Kızılay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 11:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bolu Dağı'nda kar yağışı nedeniyle zincirleme kaza oldu! 8 km kuyruk oluştu
Ölümcül virüs Singapur'a da sıçradı! Meteoroloji'den 7 ile yoğun kar yağışı uyarısı Amazon'un kurucusunun Bezos'un ardından başka önemli isimler de hacklenme riski altında iddiası

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2020 06:18:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Türk Kızılay ekipleri, kar yağışı nedeniyle yolda kalanlara kumanya dağıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]