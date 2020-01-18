Türk Kızılay ekipleri ve jandarma köylerdeki çocukların yüzünü güldürdü - Son Dakika

Türk Kızılay ekipleri ve jandarma personeli, Kilis'in Polateli ilçesi kırsalındaki köylerde çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı.

Türk Kızılay Kilis Kan Bağışı Merkezi ve Polateli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yarıyıl tatili dolayısıyla hayata geçirdikleri proje kapsamında ilçeye bağlı köyleri ziyaret etti.

Köylerde karnelerini alan öğrencilerle bir araya gelen Türk Kızılay gönüllüleri ve askerler, çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Bu sırada gönüllüler kan bağışında da bulundu.

İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Murat Yıldız, amaçlarının köylerde yaşayan çocukların yüzünü güldürmek olduğunu belirterek, bu tür faaliyetlerin belirli aralıklarla devam edeceğini söyledi.

Türk Kızılay ekipleri ve jandarma personeli, etkinlikte öğrencilere kitap, dergi ve çeşitli oyuncaklar dağıttı.