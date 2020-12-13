Türk Kızılay ekiplerinden güvenlik güçlerine çay ve baklava ikramı - Son Dakika

Türk Kızılay ekiplerinden güvenlik güçlerine çay ve baklava ikramı

13.12.2020 14:29
Türk Kızılay ekiplerinden güvenlik güçlerine çay ve baklava ikramı, System.String[]

Türk Kızılay Ordu Şubesi ekiplerince kentteki kontrol noktalarında görev yapan güvenlik güçlerine çay ve baklava ikramında bulunuldu.

Türk Kızılay Ordu Şubesi ekiplerince kentteki kontrol noktalarında görev yapan güvenlik güçlerine çay ve baklava ikramında bulunuldu.

Şube Başkanı Birnur Enginyurt, beraberindeki Kızılay çalışanlarıyla Altınordu ilçesinde şehrin giriş ve çıkışlarında kontrol noktalarında çalışan polis ve jandarma ekiplerini ziyaret etti.

Ziyarette, ekiplere çay ve baklava ikramında bulunan Enginyurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin gece gündüz demeden görev başında bulunduklarını belirterek, "Onlar bizim güvenliğimiz için çalışıyor. Allah hepsinden razı olsun." dedi.

Kızılay'ın her zaman polisinin ve askerinin yanında olduğunu aktaran Enginyurt, vatandaşları maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda da uyardı.

Görev başındaki polis ve askerler ise kendilerini yalnız bırakmayan Kızılay ekiplerine teşekkürlerini iletti.

Kızılay, Polis, Ordu, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Kızılay ekiplerinden güvenlik güçlerine çay ve baklava ikramı - Son Dakika


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