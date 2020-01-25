Türk Kızılay Elazığ'a yardım malzemeleri gönderdi - Son Dakika

Türk Kızılay, Elazığ'da meydana gelen deprem nedeniyle bölgedeki yardım çalışmalarını yürütmek üzere 113 afet uzmanını görevlendirdi.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, 15 öncü araç, 4 yardım aracı, 5 biner kişilik 4 mobil mutfak ve 7 ikram aracının da bulunduğu 28 aracı da bölgeye gönderdi.

Depremzedeler için ihtiyaç duyulan yardım malzemelerini de sevk eden Türk Kızılay, yaklaşık 5 bin kişiye sıcak yemek dağıtımı yapabilecek kapasiteye sahip mobil mutfakları ise Erzurum, Erzincan, Muş ve Adana'dan yola çıkardı. Ayrıca 2 bin 500 çadır, 5 biner kişilik 2 sahra mutfak kiti, 14 bin 975 battaniye, 4 bin 959 yatak ve 1418 ısıtıcı da ihtiyaç sahipleri için bölgeye sevk edildi.

Afetzedeler için hazırlanan gıda ve acil yardım malzemeleri deprem bölgesine ulaştırmak üzere hazırlanırken, olası kan ihtiyacına yönelik stok da hazır bekletiliyor.