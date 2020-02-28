Türk Kızılay, Elazığ'da depremde zarar gören köy okullarını onarıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türk Kızılay, Elazığ'da depremde zarar gören köy okullarını onarıyor - Son Dakika

Türk Kızılay, Elazığ'da depremde zarar gören köy okullarını onarıyor

6 saat önce

Türk Kızılay gönüllüleri tarafından Elazığ'daki depremde zarar gören köy okullarının onarımı yapılıyor.

Türk Kızılay, Elazığ'da depremde zarar gören köy okullarını onarıyor, System.String[]

Türk Kızılay gönüllüleri tarafından Elazığ'daki depremde zarar gören köy okullarının onarımı yapılıyor.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Türk Kızılay tarafından da yaraların sarılması amacıyla çalışma yürütülüyor.

Türk Kızılay gönüllüleri, depremde zarar gören köy okullarını onarıyor. Onarımın ardından, çocukların yaşadıkları korkuyu atlatabilmesi için çeşitli etkinlikler yapılıyor, öğrencilere hediyeler veriliyor.

Türk Kızılay Elazığ Şube Başkanı Rahman Kızılkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin ilk günüden itibaren depremzedelerin yaralarını sarmak için seferber olduklarını söyledi.

Depremde zarar gören köy okullarını tespit ettiklerini anlatan Kızılkaya, gönüllülerin bu okulların eğitim öğretime kazandırılması için çalışma yaptığını belirtti.

Türk Kızılay ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde bu çalışmaların yürütüldüğünü ifade eden Kızılkaya, "Şimdiye kadar 5 okulumuzun tadilat ve onarımını yaptık. Çocukların okullarda depremin izini taşıyan herhangi bir görselle karşılaşmaması için böyle bir çalışma programladık. Onların güzel bir ortamda eğitim almalarını sağlamak istedik." dedi.

Tadilatların yanı sıra çocuklar için oyun alanları oluşturacaklarını bildiren Kızılkaya, köy okullarına yönelik çalışmalarının süreceğini dile getirdi.

Onarımı yapılan Yılangeçiren İlkokulunda öğrenci Aslı Budak da mutlu olduklarını belirterek, "Bize oyuncak, kitap, defter hediye ettiler. Okulumuza yardım yaptılar. Çok teşekkür ederim." diye konuştu.

Öğrencilerden Fatih Gören ise okullarının tadilatını yaptıkları için Türk Kızılay gönüllülerine teşekkür etti.

Kızılkaya, Kızılay, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 10:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İdlib saldırısı Rus ekonomisini de etkiledi! Ruble değer kaybetti, borsa çakıldı
İngiliz gazetesinden kriz çıkartacak iddia: Türk askerini Rus uçakları vurdu Rusya Dışişleri Bakanı: Türkiye'ye başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz Halep halkı İdlib şehitleri için gıyabi cenaze namazı kıldı

Son Dakika Haberleri
16:12 Helen Mirren'a Onursal Altın Ayı ödülü
15:42 Demet Akalın'dan flaş mülteci yorumu!
15:32 Ünlü isimler, 33 şehidimizin ardından konserlerini iptal etti
14:02 Picasso'nun "Jacqueline'nin Portresi" tablosu 6,5 milyon Euro'ya satışta
13:42 İvana Sert zirvede pastırma kesti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2020 16:59:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türk Kızılay, Elazığ'da depremde zarar gören köy okullarını onarıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]