Türk Kızılay, Elazığ'da "Sevgi Mağazası"yla ihtiyaç sahibi çocukları giydiriyor - Son Dakika

Türk Kızılay Elazığ Şubesi'nin "Sevgi Mağazası" giyim yardımıyla ihtiyaç sahibi 3 bin çocuğun yüzünü güldürecek.

Türk Kızılay Elazığ Şubesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle okullarda ihtiyaç sahibi çocukları tespit ediyor.

Kızılay gönüllüleri aracılığıyla okullarından alınan ihtiyaç sahibi çocuklara, "Sevgi Mağazası"nda giyim yardımı yapılıyor. Çocukların, mağazada beğendikleri pantolon, kazak, bot, gömlek, tişört gibi ürünleri almaları sağlanıyor.

Gönüllüler çocuklara çeşitli oyuncaklar da hediye ediyor.

Çalışmayla 3 bin çocuğa ulaşmak hedefleniyor

Türk Kızılay Elazığ Şube Başkanı Rahman Kızılkaya, AA muhabirine, kış aylarında çocuklara destek sunmak için kışlık giysi hediye ettiklerini söyledi.

Çocuklar için her gün mağazayı yenileyip hazır hale getirdiklerini aktaran Kızılkaya, mağazada misafir ettikleri çocuklara yardım etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

"Gönüllülerimiz çocuklara ağabey, abla, kardeş şefkatiyle yaklaşıyor. Çocukların istedikleri kıyafetleri almalarını sağlıyoruz. Mağazada çocukların tüm ihtiyacı karşılanıyor." ifadelerini kullanan Kızılkaya, çalışmanın yaklaşık bir ay önce başladığını, şimdiye kadar 16 okuldaki çocuklara ulaştıklarını bildirdi.

Kış ayları olduğu için çalışmayı hızlı bir şekilde yaptıklarını dile getiren Kızılkaya, çalışmada 100 okuldaki 3 bin öğrenciye ulaşmayı hedeflediklerini aktardı.

Kırsaldaki çocukları da kendi imkanlarıyla mağazaya getirdiklerini anlatan Kızılkaya, "Ağırladığımız öğrencileri burada ihtiyaç sahibi gibi değil de kendi imkanlarıyla kıyafetleri aldıkları hissi uyandırıyoruz. Çocuklarımızın burada çok mutlu bir şekilde ayrılmalarını sağlıyoruz." diye konuştu.

Kızılay gönüllülerinden mağaza sorumlusu Kübra Bilgin de gün içerisinde gruplar halinde okullardan ihtiyaç sahibi çocukları mağazada ağırladıklarını anlattı.

Bu iyilik işini severek yaptığını belirten Bilgin, şöyle devam etti:

"Normal bir mağazaya geliyormuş gibi onlarla ilgileniyoruz. Çocukları güler yüzle karşılıyoruz. Kendi ihtiyaçlarına göre seçimlerini yapıyorlar. Çocuklar sanki bayramlık alışverişi yapıyor gibi istedikleri kıyafetleri alıyor. Çok mutlu oluyorlar. Bu bizi de mutlu ediyor."