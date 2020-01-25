Türk Kızılay: "(Elazığ'daki deprem) Bölgedeki kan ihtiyacı, kan merkezlerimiz tarafından... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türk Kızılay: '(Elazığ'daki deprem) Bölgedeki kan ihtiyacı, kan merkezlerimiz tarafından... - Son Dakika

Türk Kızılay: "(Elazığ'daki deprem) Bölgedeki kan ihtiyacı, kan merkezlerimiz tarafından...

7 saat önce

Türk Kızılay, Elazığ'da meydana gelen ve pek çok ilde hissedilen depremin ardından bölgede duyulan kan ihtiyacının karşılandığını bildirdi.

Türk Kızılay:

Türk Kızılay, Elazığ'da meydana gelen ve pek çok ilde hissedilen depremin ardından bölgede duyulan kan ihtiyacının karşılandığını bildirdi.

Türk Kızılay resmi Twitter hesabından yapılan duyuruda, şunlar kaydedildi:

"Vatandaşlarımızın dikkatine! Bölgedeki kan ihtiyacı, kan merkezlerimiz tarafından karşılanmıştır. Hastanelerimizdeki faaliyetlerin engellenmemesi için tüm vatandaşlarımızı duyarlı olmaya davet ediyoruz."

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Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 01:12 Kaynak: AA
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