Türk Kızılay Elazığ İl Şube Başkanlığı tarafından ihtiyaç sahibi çocuklara 10 bin atkı ve bere yardımı yapılacak - Son Dakika
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Türk Kızılay Elazığ İl Şube Başkanlığı tarafından ihtiyaç sahibi çocuklara 10 bin atkı ve bere yardımı yapılacak

02.12.2021 02:05
Türk Kızılay Elazığ İl Şube Başkanlığı tarafından ihtiyaç sahibi çocuklara 10 bin atkı ve bere yardımı yapılacak

Türk Kızılay Elazığ İl Şube Başkanlığı tarafından ihtiyaç sahibi çocuklara dağıtılmak üzere hazırlanan 10 bin atkı-bere takımı, Genç Kızılay Elazığ tarafından hazırlanarak dağıtıma hazır hale getirildi.

Türk Kızılay Elazığ İl Şube Başkanlığı tarafından ihtiyaç sahibi çocuklara dağıtılmak üzere hazırlanan 10 bin atkı-bere takımı, Genç Kızılay Elazığ tarafından hazırlanarak dağıtıma hazır hale getirildi.

Kent genelinde kış mevsimine girilmesiyle birlikte havaların soğumaya başlaması Kızılay'ı harekete geçirdi. İhtiyaç sahibi ilk-ortaokul öğrencilerine yönelik hazırlanan atkıbere takımları dağıtılmak için Genç Kızılay Elazığ tarafından hazır hale getirildi. Genç Kızılay Elazığ Proje ve Fon Brim Başkanı Kübra Karabulut yaptığı açıklamada: "İl Şube Başkanlığımız tarafından temin edilen ve Gönüllülerimiz ile birlikte hazırladığımız atkı-bere takımlarını en kısa zamanda ihtiyaç sahibi çocuklara dağıtarak kış mevsiminde okula gelip giderken minik yüreklerinin üşümesinin önüne geçeceğiz. Bu ve benzeri etkinliklerle kırsaldaki kardeşlerimizi her zaman hatırlıyoruz, etkinliklerle küçük kardeşlerimize ulaşmaya devam edeceğiz. " ifadelerini kullandı.

Öte yandan Genç Kızılay Elazığ tarafından çocuklar için düzenlenen yüz boyama etkinliği de oldukça renkli sahnelere sebep oldu.

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Kaynak: Habermetre

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Son Dakika Toplum Türk Kızılay Elazığ İl Şube Başkanlığı tarafından ihtiyaç sahibi çocuklara 10 bin atkı ve bere yardımı yapılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türk Kızılay Elazığ İl Şube Başkanlığı tarafından ihtiyaç sahibi çocuklara 10 bin atkı ve bere yardımı yapılacak - Son Dakika
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