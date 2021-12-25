Türk Kızılay Elazığ İl Şube Başkanlığı tarafından "Minik eller üşümesin" kampanyası çerçevesinde kışlık giyim malzemesi dağıtımı gerçekleştirildi - Son Dakika

Keban Türk Kızılay'ı Okullarda " Minik Eller Üşümesin" kampanyası ile kışlık giyim malzemesi dağıttı.

Türk Kızılay Elazığ İl Şube Başkanlığı tarafından düzenlenen " Minik eller üşümesin" kampanyası çerçevesinde Kızılay Keban Temsilciliği tarafından okullarda kışlık giyim malzemesi dağıtımı gerçekleştirildi.

Türk Kızılayı Keban Temsilci Koordinatörü Pirhasan Doğan, Keban Genç Kızılay Temsilcisi Ayşe Şahin, Kızılay Gönüllü Ekibi tarafından İlçe Merkezinde bulunan Fevzi Çakmak ve Atatürk İlkokulunda bulunan tüm öğrencilere içinde çorap, bere, atkı, eldiven olan hediye poşetleri verildi.

Türk Kızılay Keban Temsilci Koordinatörü Pirhasan Doğan "Kızılay Elazığ İl Şube Başkanlığımız tarafından düzenlenen "Minik eller üşümesin" kampanyası çerçevesinde temin edilen ve Gönüllülerimiz ile birlikte hazırladığımız çorap, eldiven, atkı ve bereden oluşan poşetleri okullarda bulunan tüm çocuklara dağıtarak kış mevsiminde okula gelip giderken minik yüreklerinin üşümesinin önüne geçeceğiz. Bu ve benzeri etkinliklerle küçük çocuklarımıza, kardeşlerimize ulaşmaya devam edeceğiz. " ifadelerini kullandı.

Tüm hakları saklıdır. Bu sitede yer alan yazı, haber, fotoğraf, video ve sair dokümanların, bireysel kullanım dışında izin alınmadan kısmen veya tamamen kopyalanması, çoğaltılması, kullanılması, yayımlanması ve dağıtılması kesinlikle yasaktır. Bu yasağa uymayanlar hakkında 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca yasal işlem yapılacaktır.