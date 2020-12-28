Türk Kızılay Elazığ Şubesi ihtiyaç sahiplerine ekmek dağıttı - Son Dakika

Elazığ'da Genç Kızılay gönüllülüleri, ihtiyaç sahiplerine 2 bin 500 ekmek dağıttı.

Türk Kızılay Elazığ Şubesi gönüllüleri, ev ev dolaşarak daha önce tespit ettikleri, depremzede ve ihtiyaç sahiplerine ekmek yardımında bulundu.

Genç Kızılay Elazığ İl Başkanı Fatih Bozkurt, yaptığı açıklamada, yaşanan sıkıntılı süreç dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelerin ekmek ihtiyacını karşılamaya çalıştıklarını söyledi.

İhtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılamak için hayırseverleri bağışa davet eden Bozkurt, şunları kaydetti:

"Gönüllülerimiz ile Elazığ'ın dezavantajlı mahallelerinde sokağa çıkamayan ailelerimize ve ihtiyaç sahibi ailelere hayırseverlerimizin destekleri ile aşdığımız ekmekleri ailelrimze teslim ediyoruz. Veren el ile alan eli buluştuamaya çalışıyoruz. 2 bin 500 ekmeği ailelerimize ulaştırdık. Daha önce tespit ettiğimiz ihtiyaç sahibi ailelerimizin ekmek sıkıntısını karşılamaya çalışıyoruz. Yapılan yardımların bir parçası olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Biz burada 300 gönüllümüzde sokak sokak, mahalle mahalle dolaşarak hizmet etmek için sahadayız. "

Gönüllüler ile yaptıkları çalışmalar ile kimsesizlerin yanlarında olduklarını gösterdiklerini vurgulayan Bozkurt, "Burada ekmek dağıtımı için yola çıksakta gittiğimiz evlerde çaldığımız kapılarda ailelerimiz ile sohbet ediyoruz. Hatırlarını soruyoruz. Yaşlılarımız yasaklardan dolayı evlerinde kalıp etkileniyorlar. Bizde onların yalnız olmadıklarını göstermeye çalışıyoruz." dedi.